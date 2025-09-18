Bonne nouvelle pour les fans de rétro. Nintendo a annoncé l’arrivée de deux jeux cultes de Bandai Namco dans la collection Game Boy Advance – Nintendo Classics. À partir du 25 septembre, les abonnés pourront replonger dans ces titres, histoire de passer du bon temps sur Nintendo Switch.

De la nostalgie dans votre Nintendo Switch

Sorti à l’origine en 2001, Mr. Driller 2 reste un jeu de puzzle frénétique et addictif. Le principe est simple : creuser à travers des blocs colorés, trouver de l’air pour ne pas suffoquer et éviter les effondrements. Mais en pratique, le rythme s’accélère vite et chaque erreur peut être fatale. Parfait pour rager (ou pas) devant votre Nintendo Switch.

Le jeu propose plusieurs modes, dont Mission Driller, un mode Infini pour les plus résistants et un Time Attack pensé pour les amateurs de vitesse. Les joueurs peuvent aussi incarner Anna Hottenmeyer, rivale pleine de caractère de Mr. Driller. Et à l’époque, il était même possible de s’affronter via le câble Game Link, une fonctionnalité qui a marqué les souvenirs des fans de Game Boy Advance. Pour beaucoup, se plonger comme ça dans le passé fait beaucoup de bien au moral.

Une aventure poétique avec Klonoa: Empire of Dreams

Plus calme mais tout aussi marquant sur Nintendo Switch, Klonoa: Empire of Dreams emmène les joueurs dans un monde où rêver est interdit. Le héros, emprisonné par un empereur insomniaque, doit affronter de nombreuses créatures pour regagner sa liberté.

Ce jeu exclusif à la GBA propose une quarantaine de niveaux. On y retrouve les mécaniques qui font le charme de la licence : double saut, petites énigmes et hoverboard. L’ensemble mélange habilement plateforme et réflexion, avec une touche poétique qui a séduit beaucoup de joueurs à l’époque. Un plaisir de le retrouver sur Nintendo Switch.

Avec ces deux ajouts, Nintendo continue d’enrichir son offre rétro sur Nintendo Switch. Après avoir déjà ressorti plusieurs classiques, la firme prouve qu’elle sait parler autant aux anciens joueurs qu’aux plus jeunes. Pour les uns, c’est une plongée dans leurs souvenirs. Pour les autres, c’est l’occasion de découvrir des titres qu’ils n’ont jamais connus.

Source : Nintendo