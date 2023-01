L’année commence en beauté pour les joueurs Nintendo Switch. Ce ne sera pas un jeu gratuit qui sera disponible ce mois-ci dans le cadre du programme « Jeu à l’essai » mais deux. Après avoir permi à une grande partie de possesseurs de la console de tester gratuitement et intégralement un jeu de cartes culte, Big N récidive déjà avec une petite surprise.

Deux nouveaux jeux gratuits via le Nintendo Switch Online

Le mois se termine sur une excellente note pour certains joueurs. En ce vendredi 27 janvier 2023, un nouveau jeu gratuit Nintendo Switch est disponible grâce à la promotion « Jeu à l’essai ». Comme son nom l’indique, elle permet de découvrir un jeu tous les mois, ou presque, dans son intégralité et sans restriction. Si dernièrement la firme nippone met à l’honneur des productions plus confidentielles qui ont besoin d’un petit coup de boost, de gros titres avaient été offerts l’année dernière dont Pokkén Tournament DX et Monster Hunter Rise. Alors que le mois n’est plus disponible, voici qu’un second pointe le bout de son nez.

Du 27 janvier au 3 février 2023 Snipperclips – Les deux font la paire sera donc jouable gratuitement. Attention toutefois, comme d’habitude il n’y a qu’une seule condition pour profiter de ce jeu gratuit Nintendo Switch : avoir un abonnement au NSO. Dans cette production familiale, les joueurs doivent résoudre des énigmes en découpant des formes à l’aide d’un duo de personnages haut en couleurs. Ils sont capables de se découper l'un et l’autre de changer leurs formes pour venir à bout dans le but de venir à bout de casses-tête à la difficulté variable pour convenir aux petits comme aux grands. Un titre qui a reçu un assez bon accueil lors de sa sortie en 2017

Cerise sur le gâteau, celles et ceux qui ont souscrit au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel peuvent profiter d’un second jeu gratuit dans le cadre de leur abonnement. Le très attendu GoldenEye 007 est en effet désormais disponible dans la liste des jeux rétro. Les joueurs abonnés au Xbox Game Pass peuvent également en profiter.