Régulièrement, l’avantage est aux membres du NSO + Pack Additionnel. Ce niveau le plus élevé du service d’abonnement permet d’accéder à des catalogues supplémentaires, exclusifs à ses abonnés, comme celui de la Gamecube, qui a été ajouté avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2. Pour encore plus de privilèges, BiG N a tendance à étoffer le catalogue des classiques réservés à cette formule, mais cette fois, tout le monde est logé à la même enseigne. Quatre nouveaux jeux gratuits font, en effet, leur entrée dans le Nintendo Switch Online, dont deux classiques de la NES et deux autres de la Game Boy. Pas de jaloux, tous les abonnés peuvent ainsi en profiter.

Quatre nouveaux jeux gratuits avec le Nintendo Switch Online

Ce sont donc quatre nouveaux jeux qui font leur entrée dans le service. Des titres qui ont marqué certains joueurs, que ce soit par leur difficulté légendaire ou simplement par leur esthétique ravissante pour l’époque. La sélection du Nintendo Switch Online de novembre 2025 a le mérite d’être diversifiée et, surtout, accessible à tous les abonnés. Voici les quatre nouveautés, disponibles dès maintenant avec votre abonnement :

Battletoads (NES) : beat'em up légendaire signé Rare. Il a marqué les esprits grâce à ses graphismes colorés, son gameplay frénétique, sa difficulté légendaire et son ton décalé.

Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos (NES) : second épisode de la licence qui a fait son grand retour cette année. Un jeu de plateforme et d'action ultra-rapide, lui aussi à la difficulté implacable, et un incontournable dans son genre des années 90. A découvrir avec le Nintendo Switch Online.

Bionic Commando (Game Boy) : sorti en 1991, ce jeu d'action et de plateforme suit un soldat équipé d'un bras bionique qui évolue au gré de niveaux remplis d'ennemis et d'obstacles.

Kid Icarus: Of Myths and Monsters (Game Boy) : lui aussi sorti en 1991, ce grand classique conjugue exploration et plateformes avec des éléments de RPG. Un titre moins ambitieux que son prédécesseur, qui a lui aussi marqué une génération. A découvrir avec le Nintendo Switch Online.

L'émulateur Game Boy se met à jour

Pour célébrer l’arrivée de ces deux nouveaux jeux Game Boy, l’application a été mise à jour sur Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. Cette version 3.0.0 n’apporte pas de changements majeurs, si ce n’est un petit easter egg sympa. Le logo Nintendo (ou Game Boy) du lancement de la console ainsi que son son iconique font leur grand retour. Comme pour l’émulateur GBA, il suffit de lancer la console virtuelle et de maintenir le stick gauche enfoncé pour déclencher ce petit clin d’œil.