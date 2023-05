Plus qu’une dizaine de jours avant la sortie de The Legend of the Zelda Tears of the Kingdom. L’attente aura été un supplice pour les fans mais elle touche bientôt à sa fin. Pour faire passer le temps un peu plus vite jusqu'au jour J, le 12 mai prochain, Big N a un dernier cadeau pour les abonnés Nintendo Switch Online. Le titre jouable de son programme « Jeux à l'essai » de mai 2023 est déjà disponible et il s'agit d'un spin-off de la saga.

Cadence of Hyrule jouable gratuitement avec le Nintendo Switch Online

Tous les mois, sauf à quelques exceptions, les créateurs de Mario offrent aux joueurs Nintendo Switch la possibilité de tester gratuitement à une nouvelle production pendant quelques jours dans le cadre de leur abonnement. Alors que celle d’avril 2023, Fast RMX, est toujours disponible jusqu’au 4 mai 2023, l’éditeur a une petite surprise pour les fans de Zelda. Pour célébrer la sortie prochaine de Tears of the Kingdom, l’un des spin-off de la saga est également jouable gratuitement dans le cadre du programme « Jeux à l’essai » du NSO. Une petite mise en bouche parfaite avant l’arrivée de la prochaine grosse exclusivité Nintendo Switch.

Du 1er au 7 mai 2023, c’est donc Cadence of Hyrule qui peut être joué entièrement par les abonnés du Nintendo Switch Online en parallèle de FAST RMX. A cheval entre le spin-off et le crossover, le jeu marie le meilleur de The Legend of Zelda et de Crypt of the NecroDancer dans une production ultra rythmée et inspirée. Comme d’habitude, les abonnés auront accès à l’ensemble de ce titre et ce sans restriction en termes de contenus. Cela inclut donc les mises à jour gratuites, dont celle ayant ajouté le monde donjon ou une nouvelle histoire mettant en scène le méchant Octavo. Il faudra néanmoins terminer l’histoire principale pour découvrir ce chapitre supplémentaire, ce qui est largement faisable pendant l’essai gratuit, la quête principale se terminant en 6h. Comptez deux petites heures de plus pour faire les à-côtés.

Un spin-off Zelda apprécié

Cadence of Hyrule reprend donc toutes les mécaniques rythmiques de Crypt of the NecroDancer et ses éléments de roguelike en y ajoutant tout le sel de The Legend of Zelda. Sauvez Hyrule d’un destin tragique alors que le roi est plongé dans un profond sommeil par une menace souhaitant répandre une cacophonie musicale sur tout le royaume. Explorez des donjons et un monde généré aléatoirement et visitez des lieux emblématiques de la série Zelda et rencontrez des visages familiers tout au long de l’aventure.

Dans nos colonnes, ce jeu jouable gratuitement via le Nintendo Switch Online avait reçu un joli 8/10 grâce à sa direction artistique vraiment agréable, ses thèmes bien amenés, son exploration bien équilibrée ou bien ses secrets qui piqueront la curiosité des plus complétistes. Ce cher Thomas avait particulièrement apprécié ses accents stratégiques ainsi que ses reprises variées et osées qui feront mouche auprès des mélomanes. Un sentiment partagé par les joueurs du monde entier qui ont particulièrement apprécié le mélange de ces deux univers.