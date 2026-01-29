Tous les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent profiter de cet avantage qui leur donne accès régulièrement à un jeu gratuit. Celui du moment est un véritable phénomène, testez-le.

Une belle opportunité à saisir pour les abonnés. Si vous faites partie de celles et ceux qui ont souscrit au Online sur Nintendo Switch ou Switch 2, alors vous ne pourrez pas passer à côté du nouveau jeu gratuit disponible à l'essai temporairement. Alors qu'il s'apprête à fêter un anniversaire on ne peut plus symbolique, le titre se laisse découvrir par encore plus de joueuses et joueurs gracieusement. Ne passez pas à côté.

Un jeu gratuit à ne pas manquer sur Nintendo Switch 1 et 2

Outre l'accès complet aux fonctionnalités en ligne, le Nintendo Switch Online présente plusieurs avantage. Le plus connu est sûrement l'accès à plusieurs catalogues rétrogaming à la demande. Mais certains abonnés ignorent qu'ils ont aussi accès chaque semaine à des jeux gratuits pour une durée limitée. Un nouveau est justement disponible dès aujourd'hui et jusqu'au 4 février 2026, c'est vraiment le moment d'en profiter.

Ce nouveau jeu gratuit du Nintendo Switch Online est un titre déjà incontournable. Il s'agit de Stardew Valley, le farming sim cosy qui cartonne depuis 2016. Développé par Eric Barone, alias ConcernedApe, le jeu est devenu un véritable phénomène écoulé à plus de 41 millions d'exemplaires. Le concept est simple : votre grand-père vous a légué sa ferme, maintenant abonné, et c'est à vous que revient la tâche de la remettre sur pied. Entre gestion, relations sociales, exploration et dungeon crawler, l'expérience est aussi riche que drôle, parfois émouvante et surtout addictive. Un incontournable qui s'apprête à fêter ses 10 ans.

Comme vous l'aurez compris, cet essai gratuit de Stardew Valley est réservé aux abonnés du Nintendo Switch Online. Que vous ayez la formule standard ou la version « + Pack additionnel », vous pourrez donc accéder au jeu sans surcoût jusqu'au 4 février prochain.

Pour profiter du jeu gratuit, il vous suffit de vous rendre dans l'application dédiée au Online, dont vous retrouverez l'icône en bas du menu principal. Vous pouvez également y accéder sur la boutique de votre console Nintendo Switch 2 ou antérieure. La version PC de l'eShop fonctionne aussi pour ajouter Stardew Valley à votre bibliothèque. Ensuite, vous pouvez directement télécharger le jeu et en profiter toute la durée de l'opération.