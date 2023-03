Tous les mois, à quelques exceptions près, Nintendo met à disposition un nouveau titre à tester gratuitement via le programme « Jeux à l'essai ». Une initiative intégrée au Nintendo Switch Online permettant aux joueurs de la console hybride de découvrir de nouvelles productions pendant une période limitée, mais sans restriction de contenu. Pour ce mois de mars 2023, la firme japonaise sort des sentiers battus en proposant une licence aux ventes monstrueuses.

Le prochain jeu gratuit Nintendo Switch Online dévoilé

Petit changement pour le mois de mars. Depuis quelques années maintenant, Big N a ajouté un avantage de taille au Nintendo Switch Online. En plus d’un accès aux fonctionnalités en ligne et au catalogue de jeux rétro, les abonnés peuvent également tester des titres appréciés grâce au programme « Jeu à l’essai ». Son nom parle de lui-même, il permet de jouer gratuitement à un jeu donné dans son intégralité et sans aucune restriction. Seul le temps sera à prendre en compte, car il n’est mis à disposition que pendant une semaine et pas plus. Une durée qui suffit bien souvent à terminer l’histoire principale des productions mises en avant ou à en explorer l’ensemble des mécaniques de jeu. Dernièrement, Nintendo mettait à l’honneur des titres appréciés mais assez peu connus du grand public. En mars 2023, l’éditeur change ses habitudes en misant sur l’une des plus grosses licences toutes plateformes confondues.

Ce mois-ci, les abonnés au Nintendo Switch Online pourront donc découvrir FIFA 23 Legacy Edition. La célèbre simulation de foot sera disponible dans son intégralité et les joueurs auront accès à l'ensemble des fonctionnalités et modes de jeu, dont le Coup d’envoi, le Mode Carrière, la Coupe internationale féminine, les Saisons locales ou encore les matchs amicaux en ligne comme en local. Ce nouveau jeu gratuit Nintendo Switch sera disponible pour les membres NSO du 20 au 26 mars 2023. Dans la foulée, une réduction sera proposée sur FIFA 23 dans le cas où les abonnés au service souhaiteraient conserver le jeu sans le payer de plein pot. Les intéressés peuvent d'ores et déjà pré-télécharger le jeu pour pouvoir le lancer dès le lancement du programme « Jeux à l'essai » de mars 2023.