Un très bon jeu Nintendo Switch est actuellement gratuit, mais en revanche, il y a une condition pour en profiter. Si vous cochez toutes les case par contre, ne passez pas à côté !

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent régulièrement profiter de nombreux avantages dont des jeux gratuits pour une durée limitée. Il s'agit parfois de versions d'essai volontairement raccourcies, mais aussi de jeux complets jouables comme si vous les possédiez. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un excellent jeu de plateforme, aussi amusant que visuellement superbe, qui est proposé gratuitement pour quelques jours sur Nintendo Switch 2 et Switch première du nom !

Un excellent jeu Nintendo Switch gratuit pour les abonnés au Nintendo Online

Dès maintenant, les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online peuvent se rendre sur la boutique dédiée et y télécharger un nouveau jeu gratuit pendant un peu moins d'une semaine. Du 11 au 17 décembre 2025, les abonnés peuvent jouer gratuitement à Disney Illusion Island, un jeu de plateforme 100% Disney jouable seul ou en coopération jusqu'à quatre joueurs. Salué par la critique et les fans, Disney Illusion Island est une lettre d'amour aux jeux de l'époque, et surtout à tout l'univers Disney. Retrouvez Mickey, Minnie, Dingo et Donald dans une aventure haute en couleur faite main. Visuellement d'ailleurs, le jeu est assez incroyable et il s'en sort à merveille sur Nintendo Switch et Switch 2.

En tant qu'abonnés au Nintendo Switch Online, vous pourrez de toute façon vous en faire une idée par vous-même puisque le jeu est gratuit pendant les prochains jours. L'occasion de tester son gameplay aussi simple qu'addictif et surtout profiter du voyage. Un régal pour les yeux avec sa direction artistique singulière et réussie, mais aussi ses environnements variés et enchanteurs. La bande-son n'est pas en reste et assure aussi le spectacle. Assurément un jeu pour les fans de Disney, mais aussi pour les amateurs de jeux de plateformes bien fignolés. Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous pouvez télécharger le jeu gratuitement dès maintenant depuis sa fiche magasin sur l'E-Shop via votre console ou le site officiel.

source : Nintendo