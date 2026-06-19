Tous les mois, ou presque, les papas de Mario et de Zelda permettent aux joueurs Nintendo Switch 2 et 1 de découvrir gratuitement un nouveau jeu grâce à leur abonnement. Celui de juin 2026 ne pouvait pas mieux tomber.

Presque chaque mois, Nintendo propose à ses joueurs, qu’ils soient sur Nintendo Switch 2 ou première du nom, de découvrir un nouveau titre grâce au programme « Jeux à l’essai ». Une initiative qui s’inscrit directement dans le cadre des avantages réservés aux membres du Switch Online. En plus de profiter d’un catalogue de titres rétro qui s'agrandit régulièrement, l’offre d’abonnement permet aussi de tester gratuitement des productions données pendant une période limitée. Et cet essai gratuit se fait sans aucune restriction en termes de modes de jeux ou de contenus. Une fois n’est pas coutume, c’est aujourd’hui une licence incontournable qui est maintenant disponible.

Un nouveau jeu gratuit sur Nintendo Switch 2 et 1

Juin 2026 aura été un mois particulièrement mouvementé. Pour les joueurs avant tout, avec la grand-messe du Summer Game Fest 2026, et pour les footeux avec la Coupe du Monde 2026. A cette occasion, Electronic Arts propose sa simulation à qui le veut bien. Du PS Plus au Xbox Game Pass, EA FC 26 a fait le tour des offres d’abonnement. Il ne lui restait plus que le Nintendo Switch Online, c’est désormais chose faite. C’est en effet, encore une fois, l’une des franchises les plus vendues et les plus rentables du jeu vidéo qui est à l’honneur ce mois-ci. EA FC 26 est gratuit pour l’ensemble des abonnés (Nintendo Switch 2 comme première du nom) jusqu’au 24 juin 2026.

Comme toujours, les membres du Nintendo Switch Online peuvent profiter d’un accès à l’ensemble des fonctionnalités, contenus, et modes de jeu du dernier volet de la plus grande saga de simulation de foot. Cela inclut donc la dernière mise à jour « The World’s Game », qui ajoute un nouveau mode de compétition internationale à 48 équipes, avec 53 équipes nationales entièrement sous licence et jouables.

Si vous souhaitez profiter de cet essai gratuit pour vous faire une idée de ce qu’il a dans le ventre, sachez qu’il vous faudra au minimum 78 Go d’espace sur votre Nintendo Switch 2 ou votre carte SD. Pour télécharger gratuitement EA FC 26 via le Nintendo Switch Online, deux options s’offrent à vous. Passer directement par votre console, d’aller dans l’onglet dédié à l’abonnement, puis de cliquer sur la bannière, immanquable sur la page d’accueil. Il est également possible de passer directement via la page officielle du jeu depuis le site du constructeur.