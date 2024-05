Une franchise culte va bien débarquer sur Nintendo Switch, et cerise sur le gâteau, avec un jeu gratuit qui a bonne presse. Et personne ne sera mis de côté.

La Nintendo Switch offre souvent des « jeux gratuits », mais à la condition de souscrire à l’abonnement en ligne de la console. Un service qui procure à ses abonnés des titres rétro chaque mois, des productions à l’essai plus récents pour un temps limité voire des avantages fixes comme le Pass de circuits additionnels pour l’incontournable Mario Kart 8 Deluxe. Une partie de la communauté ne peut y avoir accès, mais d’ici la fin de semaine, l’ensemble des joueuses et joueurs va pouvoir découvrir gratuitement ce jeu issu d’un anime emblématique.

Un jeu gratuit d’une licence culte sur Nintendo Switch

L’insider Midori a encore frappé avec une déclaration intéressante pour les fans de Bleach. « Un titre en lien avec la série Bleach va sortir sur Nintendo Switch ». Et il ou elle avait raison ! Klab Inc a annoncé la sortie prochaine de Bleach Brave Souls sur la machine de Big N, mais aussi sur les consoles Xbox Series & One. Ce jeu, déjà disponible sur PS5, PS4 et PC, est un beat’em up gacha dans l’univers de l’anime culte, qui a déjà été téléchargé plus de 90 millions de fois depuis son lancement en 2015. Cela inclut aussi la version mobile, la plateforme de prédilection pour ce genre d’expérience.

« Dans le mode histoire, revivez des scènes inoubliables de l'histoire d'Ichigo et Rukia, depuis leur première rencontre jusqu'aux ennemis titanesques qu'ils doivent affronter. Et profitez-en pour faire progresser vos personnages favoris » indique la page Steam du jeu où le jeu a reçu 88% d’évaluations positives sur 10 155 avis.

Après avoir cartonné ailleurs, Bleach Brave Souls sera disponible gratuitement sur Nintendo Switch le 31 mai 2024 avec des nouveautés, dont des personnages inédits. Dans son annonce, Klab Inc a confirmé l’arrivée de Masaki Kurosaki et Isshin Shiba de Bleach Thousand Blood War Partie 3. Mais il y aura aussi un système où les joueuses et joueurs peuvent gagner des points spéciaux en réalisant différents défis. Cela permettra de débloquer des bonus permanents pour « profiter plus facilement de Brave Souls » sur la petite Nintendo Switch. Et le point positif, c’est que l’ensemble du contenu sera gratuit, y compris la coopération en ligne avec 3 autres joueurs. En effet, pour tous les jeux free-to-play, il n’y a pas besoin d’avoir un abonnement Nintendo Switch Online.