Alors que la Nintendo Switch 2 est sur toutes les lèvres, Big N compte bien capitaliser encore un peu sur sa console actuelle. Plusieurs sources indiquent que la firme japonaise va augmenter la production de sa nomade cette année et ce ne sera pas uniquement pour Zelda Tears of the Kingdom. S’il est désormais presque acquis qu’une Switch OLED aux couleurs des prochaines aventures de Link sera annoncée sous peu, le géant prépare également la sortie du film Super Mario Bros avec le retour d'un coloris très demandé, le tout emballé dans un nouveau pack.

La Nintendo Switch Mario bientôt de retour ?

Un nouveau pack Nintendo Switch a leaké. Billbil-kun, l’ancien leaker de Dealabs habitué à faire fuiter les jeux PS Plus à l’avance, a vendu la mèche. A partir du 10 mars 2023 (jour du Mario Day), l’édition spéciale Mario sera de retour dans un nouveau bundle. Le modèle jusqu’alors difficile à obtenir sera alors vendu avec la crème de la crème : Super Mario Odyssey. Pas de version physique, seul un code digital sera fourni. Selon les informations de l’insider, le pack contiendrait également quelque chose en lien direct avec le film Super Mario Bros qui sortira dans les salles obscures le 7 avril 2023. Il tient visiblement à garder la surprise et il faudra patienter jusqu’à l’annonce officielle pour découvrir ce qu'il y aura de nouveau dans ce pack Nintendo Switch. L'hypothèse d'un amiibo n'est cependant pas à écarter.

Dans sa version d’origine, la Nintendo Switch Super Mario était vendue avec une pochette de transport assortie et une protection d'écran. Big N semble avoir fait l’impasse sur ces deux accessoires pour son nouveau pack au regard des information dévoilées. L’officialisation de bundle devrait alors lieu prochainement, on imagine lors d’un ultime Nintendo Direct consacré au film Super Mario Bros. Une aubaine pour celles et ceux qui seraient passés à côté de cette Nintendo Switch édition spéciale, qui sera désormais vendue au prix de 269€ environ en France selon les informations fournies par le leak.