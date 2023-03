Comme tous les mois, sauf exception, Nintendo propose aux joueurs de découvrir un nouveau titre grâce au programme « Jeux à l'essai ». Cette initiative, faisant partie des avantages du Nintendo Switch Online, offre la possibilité de tester certaines productions pendant une période limitée et ce sans aucune restriction. Là où l’éditeur japonais mettait dernièrement des titres méconnus en avant, c’est aujourd’hui une licence incontournable qui se laisse approcher. Cerise sur la gâteau, même celles et ceux qui n’ont pas d’abonnement pourront en profiter grâce à une offre exceptionnelle.

Le nouveau jeu gratuit Nintendo Switch Online est disponible

Le jeu gratuit Nintendo Switch Online de mars 2023 est disponible. Si Big N misait dernièrement sur des titres plus confidentiels, mais non moins appréciés, c’est l’une des franchises les plus vendues du jeu vidéo qui est à l’honneur. Ce mois-ci, les abonnés au service peuvent en effet découvrir FIFA 23 Legacy Edition. Le dernier volet de la célèbre simulation de foot est donc disponible dans son intégralité et sans restriction de contenu du 20 au 26 mars 2023 à 23h59.

Ce sont donc l’ensemble des fonctionnalités et modes de jeu que les joueurs peuvent essayer pendant une semaine. Cela inclut les modes Coup d’envoi, la Coupe internationale féminine, les Saisons locales, la Carrière et évidemment des matchs amicaux en ligne comme en local. On rappelle que cette mouture ne comprend aucun ajout majeur, ni de changement véritable par rapport aux épisodes précédents. Seuls les joueurs dans les clubs et les maillots diffèrent. Contrairement aux précédents jeux gratuits Nintendo Switch Online, FIFA 23 ne profite actuellement pas d'une réduction au cas où le joueur souhaite le conserver.

Un essai gratuit de 7 jours pour en profiter gratuitement

Petite particularité cette fois-ci, l’éditeur lance dans la foulée un essai gratuit de 7 jours au Nintendo Switch Online afin que tout le monde puisse tester FIFA 23. Seule condition pour en profiter : ne jamais avoir profité d’une telle offre par le passé. Pour commencer cet essai, il suffit simplement de se rendre sur la page dédiée puis de cliquer sur le bouton « échanger » pour obtenir un code. Il faudra alors se rendre sur une seconde page ou directement sur sa console pour l’enregistrer et le tour est joué. Vous avez jusqu’au 27 mars 2023, à 1h du matin, heure française pour profiter de l’offre.

Cela vous permet donc d’essayer ce nouveau jeu gratuit Nintendo Switch Online sans dépenser un seul centime, si vous êtes éligible du moins. Pour rappel, l'abonnement NSO permet d’accéder à tout un tas d'avantages, comme la possibilité de jouer en ligne, de sauvegarder ses données sur le Cloud ou encore de redécouvrir les classiques de la NES, la SNES et la Game Boy. L’éditeur japonais propose régulièrement des offres exclusives aux abonnés, et bien sûr un titre mensuel dans le cadre programme « Jeux à l'essai » .