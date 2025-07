Décidément, plus les années passent, plus il devient difficile de profiter de bonnes offres dans le jeu vidéo, tant les prix des titres ne cessent d’augmenter. Cette fois, c’est Nintendo qui est concerné, avec la fin d’une offre qui risque d’en décevoir plus d’un sur Nintendo Switch.

La fin d'une ère sur Nintendo Switch

C’est la fin d’un bon plan que beaucoup de joueurs appréciaient. Nintendo a confirmé que les Game Vouchers vont disparaître définitivement en janvier 2026. Une décision qui s’inscrit dans la transition vers la Nintendo Switch 2, et qui risque de laisser un petit vide pour celles et ceux qui achetaient leurs jeux en dématérialisé.

À partir du 30 janvier 2026 à 23h59, il ne sera plus possible d’acheter de Game Vouchers. Pour rappel, ces bons étaient vendus par paire et permettaient d’obtenir deux jeux Nintendo à un prix réduit. Par exemple, en Europe, deux titres vendus 49,99 € chacun revenaient à 84 € grâce au système. Une économie simple, directe, et bienvenue dans l’univers souvent rigide des prix Nintendo. La bonne nouvelle, c’est que les Vouchers déjà achetés resteront valables pendant un an, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Une fin liée à la Switch 2

Nintendo avait déjà précisé que les Game Vouchers ne seraient pas compatibles avec les jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2. Il était donc assez logique que le programme soit appelé à disparaître. Cette annonce ne surprend pas vraiment. Mais elle confirme que la firme japonaise tourne doucement la page de la Switch première du nom.

Avant la fin du service, Nintendo prévoit tout de même d’ajouter de nouveaux jeux éligibles aux Game Vouchers. On ne connaît pas encore la liste exacte, mais certains titres attendus en 2026 sont de sérieux candidats. Parmi eux : Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends: Z-A, Rhythm Heaven Groove ou encore Tomodachi Life: Living the Dream. Autant dire qu’il pourrait être malin d’utiliser ses derniers Vouchers sur ces sorties-là.

