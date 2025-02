Même si on a une bonne idée d'après tout ce qui concerne la Nintendo Switch 2, la plus grande inconnue reste encore son prix. Selon les dernières rumeurs, celui-ci s'élèverait à 399 dollars hors taxes (soit entre 499 et 519 euros en comptant la TVA). L'analyste Joost van Dreunen, co-fondateur de la firme SuperData Research, ajoute sa pierre à l'édifice et se fend d'une analyse pour justifier une telle tarification présumée. Cela risque malgré tout de faire mal au porte-monnaie de nombreux joueurs.

Un prix de la Nintendo Switch 2 justifié ?

Après une première présentation de l'apparence de la bête, Big N nous donne rendez-vous le 2 avril pour un Direct spécialement dédié à la très surveillée Nintendo Switch 2. L'occasion sans doute d'enfin voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre, quels jeux l'accompagneront, et surtout sa date de sortie précise ainsi que son prix. Il serait pour l'instant question d'un lancement dans le printemps, à un prix qui pourra faire tiquer : 399 dollars hors taxes, soit environ 499 euros chez nous.

Selon l'analyste Joost van Dreunen, un tel prix pour la Nintendo Switch 2 serait justifié par les circonstances actuelles du marché. Avec cette nouvelle console, Big N compterait d'après lui sur une pérennisation de la plateforme et le maintien d'une marge sur la vente hardware, plutôt que sur la vente de logiciels comme sur la première. Cela peut faire sens, compte tenu de la présence sur sa petite sœur d'une rétrocompatibilité sur la plupart des titres déjà sortis. D'un autre côté, l'analyste estime qu'un prix de 399 dollars se présente comme une « barrière psychologique » pour ne pas faire fuir son audience principale.

Une console vraiment accessible aux joueurs intéressés ?

Compte tenu de la conjoncture économique actuelle et de l'inflation des prix, sans vraiment d'augmentation équivalente pour les revenus des ménages, le prix de la Nintendo Switch 2 pourrait cependant en rebuter plus d'un. Ce malgré une fiche technique a priori nettement supérieure à sa grande sœur, vendue à sa sortie en 2017 au prix de 329 euros, avec un hardware déjà vieillissant. À titre de comparaison, voici d'ailleurs un classement du prix « MSRP » de la génération actuelle de consoles et la précédente, de la plus chère à la moins chère, pour dresser un comparatif un peu plus éclairé :

PS5 Pro : 799 euros à son lancement (ou 919 euros avec lecteur non inclus)

Steam Deck 1 To OLED : 679 euros

Steam Deck 512 Go OLED : 569 euros

PS5 avec lecteur : 549,99 euros

PS5 sans lecteur : 449,99 euros

Xbox Series X : 549,99 euros

Xbox One (de base et X) : 499 euros

Nintendo Switch 2 : prix estimé à environ 499 euros

Steam Deck 256 Go LCD : 419 euros

PS4 Pro : 399 euros

Xbox Series S 1 to : 349,99 euros

PS4 : 329 euros

Nintendo Switch : 329 euros

Xbox Series S 512 Go : 299 euros (512 Go)

© Nintendo

Source : Joost van Dreunen