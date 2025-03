Un beau jeu s'offre à vous temporairement sur Nintendo Switch grâce à l'abonnement Online. Profitez-en vite, il ne reste (vraiment) plus beaucoup de temps.

Bientôt plus qu'un mois avant la nouvelle présentation officielle de la Nintendo Switch 2. Mais, avant cela, vous avez encore de quoi profiter de sa grande sœur. Entre les sorties encore à venir et les avantages de l'abonnement Online, vous devriez être bien occupé ! Cependant, ne tardez pas, car un très gros jeu est disponible “gratuitement” en ce moment mais il ne vous reste plus beaucoup de temps.

Dernier arrêt de jeu sur le Nintendo Switch Online

C'est le moment de profiter de votre abonnement au Nintendo Switch Online ! Vous le savez sûrement, ce service en ligne vous donne accès à tout un catalogue de jeux rétro, mis régulièrement à jour pour vous offrir une expérience toujours plus riche. Cela dit, ce n'est pas le seul avantage qu'il propose.

En plus de sa ludothèque rétro, le Nintendo Switch Online vous permet souvent de tester des jeux récents gratuitement. Pendant une période donnée, vous pouvez donc jouer tant que vous voulez au jeu sélectionné. En ce moment, c'est un essai sportif qui vous est proposé avec EA Sports FC 25.

Mais il ne vous reste plus beaucoup de temps pour jouer à EA Sports FC 25. L'essai gratuit du Nintendo Switch Online est valable du 24 février au 2 mars 2025 inclus. C'est donc la dernière ligne droite pour prendre part au match. Notez d'ailleurs que vous y avez accès quelle que soit votre formule d'abonnement. Pour en profiter, il suffit de vous télécharger le jeu directement depuis l'e-shop.

À ce jour, FC 25 reste le leader sur le marché des simulations de football, a fortiori sur Nintendo Switch. Alors s'il vous fait de l'œil, n'hésitez pas et foncez. Tous les modes de jeu sont accessibles pendant l'essai gratuit, aussi bien l'Ultimate Team que le mode Carrière ainsi toutes les coupes disponibles. Engagez le match avec des équipes de renom, masculines comme féminines, et surpassez-vous pour l'emporter, en solo comme en multi (en ligne ou en local).