Quelques jours après le déploiement de la mise à jour 14.0.0 et de la fonctionnalité Groupes, la Nintendo Switch passe au firmware 14.1.0.

Vous connaissez la chanson. Régulièrement, les constructeurs mettent à jour leurs consoles pour améliorer l’expérience utilisateur. Parfois c’est à coup de gros patchs, parfois ce ne sont que des updates insignifiantes «qui améliorent la stabilité du système». Et puis il y a l’entre-deux, comme la mise à jour 14.1.0 de la Nintendo Switch.

Une mise à jour Nintendo Switch

La Switch se met à jour 14.1.0. Nintendo a déployé une nouvelle update de sa console hybride, qui ne révolutionnera pas l’expérience, mais qui a le mérite d’apporter de nouvelles fonctionnalités. On va faire quelques déçus d’entrée de jeu : elle ne marquera pas l’arrivée des services de streaming vidéo. Nombreux sont les joueurs à attendre que Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+ viennent s’installer confortablement sur la Switch mais ce ne sera pas pour tout de suite.

Les points platine non réclamés gagnés en accomplissant des missions Nintendo Switch Online sur votre console Nintendo Switch généreront des notifications. Les missions et récompenses Nintendo Switch Online ne sont pas disponibles dans certains pays et régions. Mettre ce paramètre de notification sur OFF masquera la notification envoyée lorsqu'il y a des points platine non réclamés.

De nouveaux avatars Animal Crossing New Horizons

La mise à jour va donc surtout apporter un système de notifications pour les points platine. Il permettra d’être alerté dès que l’objectif est atteint. Évidemment il est possible de désactiver cette nouvelle option à l’envie. Un ajout qui peut paraître anecdotique pour beaucoup mais qui devrait plaire aux profils visés.

Petit bonus, les joueurs et les joueuses vont pouvoir dépenser leurs Points platine pour obtenir de nouveaux objets. Déployés en même temps que la mise à jour 14.1.0 de la Nintendo Switch, de nouvelles icônes utilisateur à l’effigie des personnages d’Animal Crossing New Horizons et de Splatoon 2 sont disponibles. Elles disparaîtront dès le 1er mai 2022.