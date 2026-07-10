Le constructeur n'a visiblement pas abandonné l'idée d'intégrer une fonctionnalité très demandée sur la Nintendo Switch 2, à en croire une récente offre d'emploi sur le sujet.

Avant le lancement de la Nintendo Switch 2, le géant japonais avait partagé diverses informations quant aux capacités techniques de sa nouvelle console, et de certaines fonctionnalités pour améliorer les performances ou la qualité d'image. Un des éléments promis, et pourtant d'une grande importance, a cependant brillé par son absence au lancement de l'appareil hybride de Big N. Mais la firme japonaise semble désireuse de se rattraper, d'après le descriptif d'une nouvelle offre d'emploi.

Un recrutement à rafraîchissement variable pour la Nintendo Switch 2 ?

Malgré les promesses de son constructeur avant sa sortie, la Nintendo Switch 2 ne supporte en effet le Variable Refresh Rate (VRR) qu'en mode nomade, et non en docké, alors que cela pourrait offrir d'appréciables gains de performance dans cette configuration. Cependant, il semble que la firme n'ait pas totalement abandonné l'idée, d'après une offre d'emploi récemment découverte notamment par Nintendo Patents Watch sur Bluesky et recherchant un ingénieur en affichage sénior.

Parmi les prérequis attendus des candidats, on trouve notamment une « connaissance des technologies d'affichage comme le HDR ou le VRR ». Alors que la Nintendo Switch 2 supporte déjà pleinement le HDR, elle ne supporte le VRR que dans une configuration. L'ingénieur ainsi recherché pourrait donc travailler à corriger le tir sur ce point, d'autant qu'on trouve dans les missions demandées du poste de « Développer et affiner la pile logicielle d'affichage afin de garantir la conformité aux diverses normes et spécifications d'affichage », ou encore de « Rechercher et promouvoir de nouvelles fonctionnalités ou technologies susceptibles d'arriver avec succès sur des consoles de jeux massivement utilisées ».

Étant donné que l'écran de la Nintendo Switch 2 prend déjà en charge le VRR, il ne serait en principe pas nécessaire de recruter un nouvel ingénieur spécialisé dans ce domaine si l'entreprise ne préparait pas une nouveauté liée à une fonctionnalité qui gagne en importance, tant pour le jeu sur PC que sur consoles. En parallèle du recrutement d'un ingénieur sénior, rappelons que la Nintendo Switch 2 aura bientôt droit à une nouvelle variante, en plus de celle à venir en Europe suite aux exigences des institutions européennes, avec l'intégration d'une batterie remplaçable.

© Nintendo

Source : Site de recrutement de Nintendo