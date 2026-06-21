Sensation de l'année dernière, l'excellent jeu narratif Dispatch a cartonné sur Steam avant de finalement débarquer sur consoles. Désormais, le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series mais aussi Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. Le hic, c'est que sur la plateforme de Nintendo, le jeu a subi une très grosse censure, obligeant le studio à réagir, et c'est plutôt hilarant.

Le studio met à jour Dispatch pour contourner la censure sur Nintendo Switch

Comme le soulignait le studio AdHoc dans les colonnes d'Eurogamer au moment du lancement sur Nintendo Switch, les développeurs espéraient ne pas avoir de soucis de censure alors que des jeux comme The Witcher 3 ou encore Cyberpunk 2077, bien plus crus dans leurs propos, étaient disponibles. Malheureusement, Dispatch a bien subi une censure qui cache les quelques parties génitales et autres fessiers visibles de temps en temps, ou le contenu jugé trop vulgaire. Mais qu'à cela ne tienne, le studio a travaillé de longs mois pour proposer sa propre alternative, une version presque non censurée de son jeu. Appelons surtout ça une censure allégée et maîtrisée. Avec son patch HR Violations Update, Dispatch propose différentes options de censure sur Nintendo Switch mais aussi sur PC et PlayStation. Les joueurs Xbox seront quant à eux servis en dernier plus tard cet été.

Un patch utile mais surtout très drôle

Cette mise à jour gratuite offre donc trois façons de censurer le jeu désormais : des carrés noirs comme maintenant, un flou propre bien plus agréable ou alors une censure fantaisiste appelée Chaotique. Cette dernière option prend tout ce qu'elle a sous la main pour censurer, en témoignent les quelques visuels amusants où les zones sensibles sont couvertes par des vêtements ou des objets. Ce n'est pas encore le Dispatch que tout le monde connaît sur PC, mais c'est une mesure qui rendra la version Nintendo Switch déjà plus sympa et proche de la vision des développeurs. L'ajout des options sur les autres supports est également un bonus qui pourra peut-être permettre aux joueuses et joueurs pas très à l'aise avec certaines choses de profiter quand même du jeu. Jeu que l'on ne peut que vous conseiller tant il est drôle et malin.