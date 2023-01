En plus des remasters de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden ou Fire Emblem Engage, deux jeux surprises viennent se greffer au calendrier des sorties Nintendo Switch. Une double surprise puisque ceux-ci seront disponibles entre la fin du mois et début février.

La Nintendo Switch gonfle son catalogue

La Nintendo Switch commence bien l'année avec un Fire Emblem Engage très bien accueilli par la critique, et une salve de jeux gratuits pour certains possesseurs de la console. Et c'est loin d'être fini étant donné que la machine doit encore recevoir The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, Bayonetta Origins ou Octopath Traveler 2 d'ici mai prochain. Un Call of Duty exclusif serait même en développement, mais rien ne dit qu'il arrivera en 2023 - si tant est qu'il existe.

En attendant, vous pourrez compter sur deux supplémentaires : Life is Strange 2 et Trek to Yomi. Le premier est l'œuvre du studio français Don't Nod, un titre narratif à la direction artistique toujours aussi atypique.

Sean et Daniel Diaz fuient leur foyer après une tragédie. Craignant la police et devant gérer la télékinésie (le pouvoir de déplacer les objets par la pensée) de Daniel, les frères décident de se réfugier dans la ville natale de leur père, Puerto Lobos, au Mexique. Via le site officiel.

Le second jeu est encore plus singulier puisque c'est un réalisateur de courts-métrages, Leonard Menchiari, qui en est à son origine. Il a certes été aidé par Flying Wild Hog (Shadow Warrior 3), mais la patte du metteur en scène se ressent véritablement dans cet hommage aux films de samouraïs, particulièrement ceux d'Akira Kurosawa.

Le maître vient de mourir. Son élève, le jeune Hiroki a promis de protéger la ville et ses habitants contre toutes les menaces. Le cœur déchiré par le chagrin mais lié par sa promesse, le samouraï solitaire s'exécute. Il va devoir voyager par-delà la vie et la mort. Via Steam.

Trek to Yomi sortira le 30 janvier sur Nintendo Switch, puis ce sera au tour de Life is Strange 2 le 2 février 2023.