Vous avez eu une Nintendo Switch sous le sapin ou récemment ? Il ne reste plus que quelques jours pour profiter des promos la nouvelle année sur l’e-Shop. Au programme, des centaines et des centaines de jeux à prix cassé dont quelques exclusivités de la console comme The Legend Of Zelda Link's Awakening, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Luigi's Mansion 3. Pour le reste, on retrouve des gros jeux récents comme anciens, des productions AAA comme de l’indépendant et divers genres pour couvrir tous les goûts et satisfaire tous les profils de joueurs.

Attention toutefois, une très grande partie de ces promos Nintendo Switch se termineront dès le lundi 9 janvier 2023, à 01h59, heure française. Comme d’habitude, nous avons sélectionné les meilleures réductions classées par tranches de prix.

Les meilleures promos Nintendo Switch

1-2-Switch : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

13 Sentinels Aegis Rim : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Ai: The Somnium Files — Nirvana Initiative : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Aragami 2 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Chocobo Gp : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Crash Bandicoot 4 It's About Time : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Destroy All Humans! : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Disney Dreamlight Valley : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise : 27,49€ au lieu de 49,99€ (-45%)

Immortals Fenyx Rising Deluxe Edition : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Lego Brawls : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Lego Star Wars The Skywalker Saga : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Let's Get Fit : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Luigi's Mansion 3 : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Deluxe : 70,19€ au lieu de € (-%)

Mario Kart 8 Deluxe : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Miitopia : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

No Man's Sky : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Persona 5 Royal : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Persona 5 Strikers : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Samurai Shodown : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Sonic Frontiers : 48,99€ au lieu de 69,99€ (-30%)

Sonic Origins : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Steins;Gate Elite : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Super Mario Party : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

The Elder Scrolls V Skyrim: 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Legend Of Heroes Trails From Zero : 31,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

The Legend Of Zelda Link's Awakening : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Valkyria Chronicles + Valkyria Chronicles 4 Bundle : 23,99€ au lieu de 59,98€ (-60%)

Warioware: Get It Together! : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 20€

Assassin's Creed III Remastered : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Astroneer : 18,19€ au lieu de 27,99€ (-35%)

Baldur's Gate And Baldur's Gate II Enhanced Editions : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Battle Chasers Nightwar : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Big Brain Academy: Brain Vs. Brain : 19,99€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Bloodstained Ritual Of The Night : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Boyfriend Dungeon : 11,89€ au lieu de 16,99€ (-30%)

Bpm: Bullets Per Minute : 17,59€ au lieu de 21,99€ (-20%)

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Card Shark : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Cat Cafe Manager : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Catherine: Full Body : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled : 13,49€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Cult Of The Lamb : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Danganronpa V3 Killing Harmony Anniversary Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Dead Cells : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Disco Elysium — The Final Cut : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Disney Classic Games Aladdin And The Lion King : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Doom Eternal : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Doom Slayers Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Doraemon Story Of Seasons : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Dr Kawashima's Brain Training For Nintendo Switch : 18,89€ au lieu de 26,99€ (-30%)

El Hijo — A Wild West Tale : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

Hindsight : 10,99€ au lieu de 13,99€ (-21%)

Hundred Days — Winemaking Simulator : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Kentucky Route Zero TV Edition : 12,99€ au lieu de 22,99€ (-43%)

Kirby's Dream Buffet : 10,49€ au lieu de 14,99€ (-30%)

Layton's Mystery Journey: Katrielle And The Millionaires' Conspiracy Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Lego Marvel Super Heroes : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

Lost In Play : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Maneater : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Mortal Kombat 11 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Mutant Year Zero: Road To Eden – Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Neon White : 17,49€ au lieu de 21,99€ (-20%)

Persona 4 Arena Ultimax : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Rabbids: Party Of Legends : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Return To Monkey Island : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Sherlock Holmes The Devil's Daughter : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Sonic Colours Ultimate : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

South Park The Fractured But Whole : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

South Park The Stick Of Truth : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Spyro Reignited Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Star Wars The Force Unleashed : 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%)

Starlink Battle For Atlas : 14,39€ au lieu de 79,99€ (-82%)

Tetris Effect Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Twelve Minutes : 12,49€ au lieu de 20,99€ (-40%)

Two Point Hospital Jumbo Edition : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Ys VIII Lacrimosa Of Dana : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn Of The Battle Royale!! : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Les promos à moins de 10€

1971 Project Helios : 8,99€ au lieu de 19,9€ (-55%)

A Memoir Blue : 5,19€ au lieu de 6,99€ (-25%)

Ai: The Somnium Files : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Alone With You : 5,99€ au lieu de 9,99€ (-40%)

Among The Sleep — Enhanced Edition : 5,99€ au lieu de 24,99€ (-76%)

Boomerang X : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Carrion : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Child Of Light Ultimate Edition & Valiant Hearts The Great War Bundle : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Cities: Skylines — Nintendo Switch Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Conan Chop Chop : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Cozy Grove : 8,33€ au lieu de 13,99€ (-40%)

Cris Tales : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Death's Door : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Doom : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Eldest Souls : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Embr : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Empire Of Sin : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Enter The Gungeon : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

For The King : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Garden Story : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Hotline Miami Collection : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Human Fall Flat : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

I Am Dead : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

If Found… : 5,49€ au lieu de 10,99€ (-50%)

Journey To The Savage Planet : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Katana Zero : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Kaze And The Wild Masks : 9,99€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Last Stop : 9,99€ au lieu de 20,99€ (-52%)

Lego Builder's Journey : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Lego The Incredibles : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Lost In Random : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

MLB The Show 22 : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Monster Crown : 9,99€ au lieu de 29,99€ (-66%)

My Friend Pedro : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Naruto: Ultimate Ninja Storm : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

New Super Lucky's Tale : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Olija : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

One Piece: Pirate Warriors 3 — Deluxe Edition : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

One Piece: Unlimited World Red — Deluxe Edition : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Ori And The Blind Forest Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 19,99€ (-62%)

Ori And The Will Of The Wisps : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Plague Inc Evolved : 5,09€ au lieu de 14,99€ (-66%)

Portal Knights : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Prison Architect Nintendo Switch Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Rainbow Billy The Curse Of The Leviathan : 6,29€ au lieu de 17,99€ (-65%)

Rayman Legends Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Risk Of Rain 2 : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Saints Row IV Re-Elected : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Saints Row The Third — The Full Package : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sayonara Wild Hearts : 6,99€ au lieu de 11,99€ (-41%)

Sonic Forces : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Sonic Mania : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Spiritfarer: Farewell Edition : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Spitlings : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Star Wars Episode I Racer : 6,86€ au lieu de 13,72€ (-50%)

Star Wars Jedi Knight Jedi Academy : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Star Wars Republic Commando : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Superliminal : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Tails Of Iron : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

The Artful Escape : 9,99€ au lieu de 17,49€ (-42%)

The Lego Movie 2 Videogame : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Lego Ninjago Movie Videogame : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

The Messenger : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Walking Dead The Final Season — Season Pass : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

This Is The Police : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

This Is The Police 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Warhammer 40,000: Mechanicus : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Wolfenstein II The New Colossus : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Yu-Gi-Oh! Legacy Of The Duelist Link Evolution! : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 5€