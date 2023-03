La Nintendo Switch change opère un grand changement avec la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. Le prix du jeu est plus élevé que d'habitude et ça pourrait bien être le cas pour les prochains gros jeux de la console.

Cela fait un moment que les bruits courent concernant une augmentation du prix des jeux sur Nintendo Switch. Rumeurs qui ont fini par se confirmer lors de l’annonce de Zelda Tears of The Kingdom. Le jeu le plus attendu de 2023 marque un tournant pour la petite Switch en affichant un prix de vente conseillé de 70€. Mais d’après le patron américain de Nintendo, il y a une bonne raison à ça et les joueurs comprendront.

Zelda Tears of the Kingdom est cher, mais il le vaut bien

D’après Doug Bowser, le prix de Zelda Tears of the Kingdom, plus élevé que les autres titres lancés sur Nintendo Switch, est excusé parce que le jeu s'annonce grandiose et devrait proposer une expérience de haute volée.

Selon lui, le prochain Zelda serait donc énorme et offrirait « une expérience incroyablement complète et profondément immersive ». De quoi justifier une telle augmentation de prix.

Nous examinons ce que le jeu a à offrir. Je pense que les fans verront que Zelda Tears of The Kingdom est une expérience incroyablement complète et profondément immersive. Le prix reflète le type d'expérience à laquelle les fans peuvent s'attendre lorsqu'ils jouent. Doug Bowser via Associated Press

Augmentation de prix pour tous les jeux Nintendo Switch ?

Est ce que cela veut dire que les prix de tous les jeux Nintendo Switch augmenteront à l’avenir ? Pas nécessairement d’après Bowser. Pour lui, cette augmentation se ferait au cas par cas suivant ce que le jeu aura à proposer.

Ce n'est pas un prix que nous appliquerons nécessairement à tous nos titres. Il s'agit en fait d'un modèle de tarification assez courant, que ce soit ici, en Europe ou dans d'autres parties du monde, où le prix peut varier en fonction du jeu lui-même. Doug Bowser via Associated Press

Une augmentation ciblée donc. Ce qui veut dire que si l’on pourra continuer à trouver des jeux à des prix attractifs sur Nintendo Switch, les prochains gros titres de la console pourraient quant à eux revoir leur tarif à la hausse. On peut potentiellement s’attendre à une augmentation de 10 ou 20 euros (pour des jeux vendus normalement entre 50 et 60 euros). On devrait toutefois rester sous la barre des 80€ déjà atteinte par les jeux PS5 et Xbox Series. Mais pour le moment, seul Zelda Tears of The Kingdom est concerné. Il faudra attendre encore un peu pour voir si d’autres jeux gonfleront eux aussi leur prix à l'avenir et si oui, lesquels.