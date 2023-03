On doit à Nintendo des consoles et des licences cultes. L'une de ces dernières pourrait d'ailleurs être de retour !

Selon notre âge, le nom de Nintendo nous fait penser à différentes choses. Les anciens l'associent probablement à la Nintendo 64, la (le ?) GameCube, ou encore des licences telles que Metroid. Les plus jeunes penseront plus facilement à la Wii ou à la Switch. [Note du rédacteur en chef : merci à Robin et ses 24 ans printemps qui me permettent de saluer mes camarades de la bataille de Marignan avec qui nous jouions à la Super Nintendo et à nos lectrices et lecteurs qui s'amusaient sur NES, entre deux chasses au smilodon.] Mais ce qui est fort, avec Nintendo, c'est sa capacité à paraître intemporel. Zelda, Mario, Animal Crossing... Toutes ces licences font le bonheur des joueurs depuis plusieurs décennies. D'autres, en revanche, ont souffert du temps qui passe. Kid Icarus, Star Fox et bien d'autres ont peu de chance d'être ressorties du placard par l'éditeur nippon, même si des titres de ces séries étaient encore proposés ces dernières années, avec plus ou moins de succès.

Mais de jolies surprises nous attendent parfois au tournant. Nous parlions plus haut de Metroid. La licence est finalement revenue en 2021 avec Metroid Dread, puis plus tôt cette année avec une version remasterisée du premier Metroid Prime. Le quatrième opus, lui, serait toujours dans les cartons. Aujourd'hui, on apprend que c'est une célèbre franchise de jeux de course éditée par Nintendo qui pourrait signer son grand retour.

Metroid Prime Remastered sur Switch

De la course futuriste sur Nintendo Switch

La franchise de jeux de course la plus populaire et lucrative pour Nintendo est évidemment Mario Kart. Entre sa version originale, sa version Deluxe et ses vagues de DLC, cela fait près de 9 ans que Mario Kart 8 fait les beaux jours de l'éditeur et des joueurs. Alors, pour changer un peu d'air, quoi de mieux qu'un petit jeu de course futuriste revenu d'entre les morts ? Selon de nouvelles rumeurs, la franchise F-Zero sera prochainement de retour avec un remaster de l'épisode F-Zero GX ! Plus que de simples rumeurs, il s'agirait d'ailleurs d'informations qu'un insider aurait fait fuiter. Aucune information n'ayant été confirmé par Nintendo, la nouvelle doit être prise avec des pincettes. D'autant que ce fantasme des Internet ne date pas d'hier...

Je suis entré en contact avec des gens qui m'ont informé que F-Zero GX Remaster, dont m'avait déjà fait par certaines personnes parmi lesquelles des sources personnelles, est actuellement en développement chez Next Level Game. Nintendo Prime, via sa chaîne YouTube

Un jeu culte sous son meilleur jour

Sorti en août 2003 sur GameCube, F-Zero GX place les joueurs aux commandes de vaisseaux lévitant au-dessus du sol, lors de courses effrénées à travers la galaxie. Avec une bande-son efficace et un gameplay à la fois basique et accrocheur, le soft avait su trouver son public. Avec le potentiel remaster en chantier, les parties visuelles et sonores devraient évidemment être retravaillées en profondeurs. Il se dit même que des modes de jeux inédits devraient faire leur apparition. Les joueurs peuvent notamment avoir bon espoir qu'un mode multijoueur en ligne voit le jour avec cette version. En attendant, il faudra prendre son mal en patience, en espérant que Nintendo confirme rapidement cette possible très bonne nouvelle !