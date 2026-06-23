L'été a officiellement débuté en frappant très fort avec une vague de canicule qui sévit actuellement en France, mais pas seulement, avec des températures menaçant de dépasser les 35 degrés en extérieur, voire en intérieur pour les logements les moins bien lotis. De ce fait, il est plus tentant de jouer sur une console portable comme la Nintendo Switch que sur une console de salon ou un PC qui chauffent, de même que l'écran/téléviseur et tout le reste, et font monter le thermomètre à l'intérieur. Sauf que ces appareils nomades sont aussi susceptibles de souffrir de la chaleur. Voici donc quelques conseils pour en prendre soin afin d'éviter d'avoir à en racheter à un prix augmenté à cause de la RAMpocalypse qui fait actuellement des ravages.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire avec votre Nintendo Switch en période de canicule

De prime abord, la plupart des appareils électroniques, qu'il s'agisse d'une Nintendo Switch ou autres Steam Deck et machines équivalentes, supportent en général des températures entre 5 et 35° C. En dessous ou en l'occurrence au-dessus, ils risquent de connaître d'importants dysfonctionnements. Ils ont toutefois tendance dans des situations particulièrement critiques à se mettre en veille afin de se préserver de conséquences plus dramatiques.

Toujours est-il qu'il est préférable de prendre soin de ces appareils fragiles. D'une part, il existe plusieurs façons d'éviter de faire monter la température de votre Nintendo Switch ou console équivalente. Par exemple, et ça tombe sous le sens : ne l'exposez pas directement à la lumière du soleil. Ensuite, pensez à bien nettoyer les entrées et évacuations d'air, qui si elles sont bouchées par de la poussière ou autre corps étranger peuvent entraîner une hausse involontaire de la température interne.

Ne jouez pas dans un espace (en intérieur ou en extérieur) où il fait 35 °C ou plus.

Évitez à tout prix d'obstruer les évacuations d'air de la machine (en mode portable ou en mode dock).

Ne jouez pas et ne laissez pas votre console en plein soleil.

Respectez les avertissements affichés par votre Nintendo Switch ou autres consoles portables en cas de message d'erreur.

© Nintendo.

Les bonnes pratiques pour ne pas faire surchauffer sa console portable

Si vous souhaitez jouer avec votre Nintendo Switch ou autre, faites-le donc de préférence dans un endroit à l'ombre, bien aéré, et surtout privilégiez des sessions courtes, et idéalement sur des jeux relativement peu gourmands. Jouer trop longtemps provoque en effet une chauffe des composants, a fortiori sur des titres qui ont besoin d'un maximum de puissance de la part de la console pour fonctionner. Au-delà d'éviter la surchauffe de votre Nintendo Switch ou autres, prenez surtout bien soin de vous, et bon courage pour les prochains jours qui s'annonce proprement infernaux...