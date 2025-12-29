La firme de Kyoto célèbre elle aussi Noël et les fêtes de fin d’année à sa façon en faisant de jolis cadeaux aux membres du Nintendo Switch Online, généralement appréciés par une majeure partie de la communauté.

Pendant la période des fêtes, les éditeurs et constructeurs se passent le mot pour faire des cadeaux à leurs joueurs. PlayStation a proposé son propre calendrier de l’Avent, Steam y va de ses soldes immanquables, quand l’Epic Games Store offre un nouveau jeu gratuit chaque jour jusqu'au début de l’année prochaine. C’est devenu un rituel annuel et c’est au tour de Big N d’enfiler son bonnet rouge en faisant ses cadeaux de fin d’année aux abonnés au Nintendo Switch Online.

Les avatars Nintendo Switch Online de retour pour les fêtes

Les abonnés les plus fidèles le savent, chaque fin d’année est ponctuée par une grande séance de rattrapage qui se transforme en distribution de cadeaux. Les membres du Nintendo Switch Online peuvent en effet aller dénicher tous les avatars qu’ils ont loupés tout au long de l’année. Chaque jour, et ce jusqu’au 11 janvier 2026, un nouveau jeu du catalogue de 2025 sera à l’honneur avec son propre set d’icônes à échanger contre des points platine, obtenus gratuitement. Les festivités ont commencé il y a quelques jours et se poursuivent donc avec Kirby et le Monde Oublié en ce 29 décembre 2025, par exemple. S’ensuivent ensuite plusieurs autres productions comme Kirby AirRiders, Xenoblade Chronicles X ou encore Donkey Kong Bananza, pour ne citer qu’eux. Voici le calendrier de distribution des avatar Nintendo Switch Online :

29/12 et 5/01 : Kirby et le Monde Oublié

: Kirby et le Monde Oublié 29/12 et 6/01 : Xenoblade Chronicles X

: Xenoblade Chronicles X 30/12 et 7/12 : Mario Kart World

: Mario Kart World 31/12 et 8/01 : Donkey Kong Bananza

: Donkey Kong Bananza 1/01 et 9/09 : Drag x Drive

: Drag x Drive 2/01 et 10/01 : Kirby AirRiders

: Kirby AirRiders 3/01 : Super Mario Galaxy

: Super Mario Galaxy 4/01 : F Zero 99

Rappelons par ailleurs que chaque jeu revient à deux dates, correspondant à deux vagues d’avatars différentes, chacune disponible pendant une journée complète. En parallèle, des missions quotidiennes permettent de glaner de nombreux points platine, nécessaires pour débloquer ces cadeaux Nintendo Switch. Chaque avatar coûtera en effet 10 PP, contre 5 PP pour les arrière-plans et les cadres décoratifs.

Lancer votre Nintendo Switch 2 ou 1

Cliquez sur l'îcone Nintendo Switch Online

Cliquez sur la section « Missions et récompenses » matérialisée par une icône de cadeau

Bougez le curseur jusqu'à la vignette avec le jeu du jour

Cliquez sur l'avatar que vous souhaitez récupérer puis sur échanger

Répétez de nouveau pour chaque contenu que vous souhaitez débloquer.

Source : Nintendo