Si une mise à jour a généralement pour but de corriger des bugs et d’améliorer la stabilité, celle déployée récemment sur Nintendo Switch semble provoquer l’effet inverse avec un gros bug.

La mise à jour 20.0.0 de la Nintendo Switch devait être une simple formalité. Mais depuis son déploiement, plusieurs joueurs font face à un bug critique. Un message d’erreur, le code 2206-1015, s’affiche dès l’allumage de la console. Résultat : la machine devient inutilisable. Nintendo a confirmé le problème et mène l’enquête.

Un bug au démarrage qui inquiète sur Nintendo Switch

Pour les joueurs concernés, tout bascule juste après l’installation. La console Nintendo Switch redémarre, tente de se lancer… et affiche un écran bloqué avec un code d’erreur. Impossible d’accéder au menu. Impossible de jouer. Pire encore : pour certains, la console reste bloquée même après plusieurs tentatives. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Le point commun ? Un bug qui surgit dès la mise à jour vers la version 20.0.0.

Bonne nouvelle tout de même : Nintendo est au courant. L’entreprise a publié un message via son support client au Japon. Elle confirme qu’elle enquête sur l’erreur 2206-1015 et promet de donner plus d’informations bientôt. En attendant, elle recommande aux utilisateurs de ne rien faire de risqué. Autrement dit, évitez les manipulations hasardeuses si votre Nintendo Switch est bloquée.

Un mode secours existe

Heureusement, une solution temporaire existe. En maintenant les boutons de volume + et - pendant l’allumage, certains utilisateurs parviennent à lancer le mode maintenance de la Nintendo Switch. Ce menu caché permet de réinitialiser certains paramètres, voire de relancer une mise à jour. Mais attention : cette manipulation reste à vos risques et périls. Et Nintendo ne l’a pas validée officiellement.

Ce bug ne concerne pas toutes les consoles. D’après plusieurs retours, les modèles les plus anciens, notamment ceux sortis en 2017, sont les plus à risque. Les Switch Lite, OLED ou les modèles avec batterie améliorée semblent, pour le moment, épargnés. Une théorie circule : certaines consoles, restées longtemps sans mise à jour, auraient “sauté” une étape importante. Cela provoquerait un conflit avec la version actuelle du firmware.

C’est ce qui rend la situation encore plus frustrante pour les utilisateurs de la Nintendo Switch. La mise à jour 20.0.0 introduisait de nouvelles fonctions utiles. Parmi elles : les cartes de jeux virtuelles, un système de partage de jeux entre consoles, et des outils de transfert vers la future Switch 2. Nintendo avait aussi, comme souvent, annoncé des “améliorations de stabilité”. Ironiquement, cette fois-ci, c’est l’inverse qui s’est produit.

Source : Nintendo