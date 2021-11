Nintendo vient de faire le point sur les dates de sortie de gros jeux à venir sur Switch. Et il est ici question de titres prévus pour fin 2021, 2022 et potentiellement après. Bien évidemment, le document traite des jeux produits et/ou édités par Nintendo directement.

Du côté des jeux de 2021 encore à paraître, il risque quelques cartouches à tirer à Nintendo. Shin Megami Tensei V arrivera en effet le 12 novembre prochain en Europe. Et il sera suivi de près par Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante le 19 novembre. Le bal des jeux First Party de 2021 prendra fin le 3 décembre prochain avec la sortie de Big Brain Academy : Brain vs. Brain.

Nintendo joue les cachotiers

Le rapport financier de Nintendo passe ensuite aux sorties prévues pour 2022. L’année prochaine sur Switch côté First Party débutera avec Pokémon Legends : Arceus le 28 janvier. Les dates précises prennent cependant fin avec Triangle Strategy, prévu pour le 4 mars 2022.

Après ça, les dates de sorties européennes de jeux Switch deviennent moins concrètes sur le document de Nintendo. Kirby et le Monde Oublié ainsi que Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sont tous deux listés pour le "printemps 2022."

Pour ce qui est de Splatoon 3, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 et Bayonetta 3, il faut se contenter d’un simple "2022." Nintendo rappelle au passage que le titre définitif de la suite de Breath of the Wild n’a pas encore été révélé.

Vers 2022 et au delà

Nintendo conclut son tableau avec Metroid Prime 4. Ce dernier, dont le titre définitif n’a pas été communiqué non plus, n’a tout simplement pas de date de sortie. Les fans de Metroid doivent en effet se contenter d’un simple "TBA." Cela signifie que sa date, ou même son année, de sortie doit encore être annoncée. Bien évidemment, cela n’exclut pas une commercialisation en 2022 en Europe. Mais cela peut aussi laisser présager d’une sortie plus tardive.

Comme l’indique la firme de Kyoto, toutes les dates évoquées dans ce document peuvent encore changer. De plus, il est fort probable que Nintendo ait également d’autres titres non-annoncés en réserve pour l’année prochaine. Une version Switch du premier Metroid pourrait par exemple venir remplir le calendrier des sorties de 2022.

Cela étant dit, il est intéressant de voir que Nintendo prévoit encore de sortir des titres très discrets comme Bayonetta 3 l’année prochaine. Les joueurs Switch qui attendent ces jeux vont cependant devoir rester patients en attendant des dates plus précises.

Que vous inspire cette liste de dates de sorties plus ou moins vagues ? Quels jeux Switch attendez-vous principalement ? Quelles surprises prépare Nintendo à votre avis ? Pensez-vous que Metroid Prime 4 sortira l’année prochaine ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.