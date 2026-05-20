Le 7 mai dernier, Nintendo prenait tout le monde de court avec la diffusion surprise d’un Nintendo Direct que personne n’avait vu venir. Et quel Nintendo Direct ! Après plus d’une décennie d’absence, celui-ci officialisait en effet le retour de Star Fox sur Nintendo Switch 2, pour le plus grand bonheur des fans de la licence. Même si, au grand regret de l’éditeur, la surprise avait malheureusement été gâchée par plusieurs fuites en amont de l’événement, ce qui est assurément « le pire des scénarios » pour Nintendo.

Les leaks, un fléau pour l’éditeur de la Nintendo Switch 2

C’est en tout cas ce qu’ont déclaré Kit Ellis et Krysta Yang, d’anciens employés de la compagnie, au détour d’une récente vidéo où ils sont notamment revenus sur toutes les informations partagées par l’insider Nate the Hate au sujet des futures sorties à venir sur Nintendo Switch 2. Car même si personne n’en doutait vraiment au vu de la fiabilité de ce dernier, l’officialisation de Star Fox tend aujourd’hui à appuyer la véracité de toutes ses fuites, y compris celle évoquant l’arrivée d’un remake pour The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Ce qui, pour une entreprise comme Nintendo habituée à cultiver une certaine culture du secret, est évidemment extrêmement dommageable. Cela explique d’ailleurs pourquoi l’éditeur tend désormais à modifier sa stratégie, « dans un monde où les fuites sont de plus en plus fréquentes ». « Si vous étiez Nintendo, vous vous arracheriez sûrement les cheveux face à cette situation », assure Ellis à ce sujet. « C’est le pire des scénarios. Surtout quand vous êtes une entreprise qui mise sur l’effet de surprise ».

« C’est précisément cet effet de surprise qui fait tout l’impact de vos annonces, et voilà qu’il vous est retiré, sans doute pour un certain temps ». À Yang de renchérir : « Cela perturbe la gestion des attentes de Nintendo. Il y a un gros focus sur cet aspect. D’un côté il y a la surprise et le plaisir, de l’autre il y a la gestion des attentes. Ces deux aspects ont désormais été compromis par les fuites ». Et dans le cas d’un projet comme le remake de Zelda: Ocarina of Time, cela pourrait bien rendre la tâche d’autant plus ardue pour Nintendo.

Un changement de stratégie serait-il déjà en marche ?

Car sans que cela ne paraisse, cela fait d’ores et déjà sans aucun doute de ce dernier, qui n’a pourtant rien d’officiel à l’heure où sont écrites ces lignes, l’un des titres les plus attendus de la Nintendo Switch 2. Un titre qui, d’ailleurs, est attendu de pied ferme par les joueurs pour la fin d’année 2026, conformément aux informations partagées par Nate the Hate. Et forcément, cela impacte lourdement les équipes de Nintendo, qui se retrouvent malgré elles à devoir conjuguer avec les attentes et les espoirs que la communauté a désormais à son égard.

Prenons l’exemple de la fenêtre de sortie. Si Zelda: Ocarina of Time ne sort pas à la période indiquée par Nate the Hate, cela suscitera forcément une déception auprès des fans, alors même que Nintendo n’a jamais rien déclaré à ce sujet. De même, en révélant le titre Nintendo Switch 2 en avance, l’insider a permis aux joueurs de prendre le temps de se construire une vision idéalisée du projet, qui pourrait ne pas coller à celle défendue par l’éditeur. Ce qui, là encore, pourrait déboucher sur un sentiment de déception qui aurait pu être évité.

Et c’est sans doute pourquoi à l’avenir, Nintendo pourrait continuer à faire ses annonces de façon plus imprévisible, que ce soit à la manière de la conférence surprise de Star Fox, ou via ses canaux officiels comme l’application Nintendo Today. « Ils devront peut-être simplement repenser leur façon de partager leurs informations », conclut Yang. « La diffusion surprise du Direct était une bonne idée. Les informations du Nintendo Today sont de petites surprises très sympa ». Reste juste à découvrir si cela est amené à devenir une norme ou non.

Source : Kit & Krysta