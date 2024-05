La Nintendo Switch 2 n'a jamais été aussi proche d'être dévoilée. Lors des résultats financiers de l'entreprise, le président Shuntaro Furukawa a révélé qu'une annonce allait être faite dans quelques mois. « Nous ferons une annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch au cours de cette année fiscale » a t-il déclaré. En clair, on devrait avoir des nouvelles officielles d'ici mars 2025 au maximum, tandis que la sortie ne serait pas attendue avant avril 2025 au minimum. Une attente supplémentaire pour offrir un large éventail de jeux ?

Un leak pour un jeu de lancement Nintendo Switch 2

Les leaks autour de la Nintendo Switch 2 se multiplient depuis des mois, et récemment, c'est la puissance de la console qui a encore fait l'objet de fuites. Si les détails partagés sont exacts, la machine serait plus véloce qu'une PS4 en mode portable, mais serait à cheval entre une PS4 et une Xbox Series S en mode dockée. Une estimation qui ne prendrait pas en compte la compatibilité avec le DLSS de Nvidia. La technologie d'upscaling qui permet d'améliorer les performances et les visuels en économisant des ressources.

D'après les rumeurs, les capacités du DLSS sur Nintendo Switch 2 auraient été démontrées avec une démo 4K 60fps de The Legend of the Zelda Breath Wild où les temps de chargement seraient absents. Une simple démo technique pour vendre la bête ? Si l'on en croit le leaker Midori, qui traite souvent de scoops sur SEGA et Atlus, non. L'internaute affirme que Big N pourrait sortir une nouvelle version du jeu. « Il y a un projet chez Nintendo avec le nom de code U-King-O. Cela pourrait être lié aux rumeurs sur le nom de code de la prochaine console Nintendo » a expliqué Midori. Quel rapport avec BOTW ? « U-King » est le nom de code en interne pour faire référence à Zelda Breath of the Wild. Le suffixe « O » serait quant à lui un signe pour une version inédite... sur Nintendo Switch 2 donc.

The Legend of Zelda Breath of the Wild Remastered au lancement de la Nintendo Switch 2 ? Midori n'apporte aucune information supplémentaire, mais ce serait une cartouche facile pour remplir le line-up. Et ce ne serait d'ailleurs pas la seule puisque l'on parle de portages pour FF7 Remake, Visions of Mana ou d'une édition améliorée de la trilogie Bayonetta. Si ça se confirme, il faut espérer que Big N propose une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de Breath of the Wild.