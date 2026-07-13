Yoshi and the Mysterious Book, l'un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch 2, se laisse actuellement essayer gratuitement, avec une mise à jour en prime pour la version complète.

En attendant d'autres exclusivités majeures à venir sur Nintendo Switch 2 dans les prochains mois, dont un certain remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time, le géant japonais met donc enfin à disposition des utilisateurs de sa dernière console hybride une démo accessible gratuitement et sans condition pour Yoshi and the Mysterious Book, sorti il y a quelques mois de cela, et qui en profite par ailleurs pour recevoir une nouvelle mise à jour.

Yoshi and The Mysterious Book accessible via une démo gratuite sur Nintendo Switch 2

Après son lancement en mai 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2, la firme japonaise a donc enfin déployé une démo gratuite à l'attention d'un joli vent de fraîcheur dans le catalogue de sa dernière console hybride en date, avec une belle histoire en prime : Yoshi and the Mysterious Book. Cette version d'essai est ainsi disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop dans le monde entier. Cerise sur le gâteau, si un joueur l'essaie et décide ensuite d'acheter la version complète, il pourra transférer sa sauvegarde.

Comme la progression est conservée, la démo de l'exclusivité Nintendo Switch 2 Yoshi and the Mysterious Book propose un aperçu du début du jeu. Elle couvre ainsi l'arrivée du livre de M. E sur l'île des Yoshis et l'incursion de ces derniers dans ses pages pour découvrir quelles créatures s'y cachent, tout en cherchant Bowser Jr. et Kamek. Les joueurs peuvent parcourir l'intégralité du premier chapitre, « La forêt sauvage », qui invite à enquêter sur cinq créatures au fil de leurs niveaux respectifs.

Une mise à jour 1.0.2 du jeu en prime

L'exclusivté Nintendo Switch 2 a par ailleurs reçu une mise à jour le jeu vers la version 1.0.2. Cette mise à jour ajoute justement la prise en charge des données de sauvegarde de la démo et corrige également certains problèmes.

Voici les notes de mise à jour complètes, issues de la page d'assistance officielle :

Il est désormais possible de transférer les données de sauvegarde de la version démo de Yoshi and the Mysterious Book. Vous pouvez transférer ces données en lançant la version complète du jeu (sans données de sauvegarde existantes) sur Nintendo Switch 2. Veuillez lancer la version complète du jeu après avoir effectué la mise à jour vers la dernière version.

D'autres problèmes ont reçu des correctifs afin d'améliorer l'expérience de jeu.

Source : Nintendo.com