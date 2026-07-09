En attendant d'autres exclusivités majeures à venir sur Nintendo Switch 2 dans les prochains mois, dont un certain remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time, le géant japonais met donc enfin à disposition des utilisateurs de sa dernière console hybride une démo accessible gratuitement et sans condition pour un autre monstre sacré de son catalogue, qui a eu droit à une nouvelle histoire haute en couleurs il y a quelques mois de cela.

Une nouvelle démo au livre des grosses exclusivités de la Nintendo Switch 2

Après son lancement en mai 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2, la firme japonaise a donc enfin déployé une démo gratuite à l'attention d'un joli vent de fraîcheur dans le catalogue de sa dernière console hybride en date, avec une belle histoire en prime : Yoshi and the Mysterious Book en mai 2026. Elle est ainsi disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop dans le monde entier. Cerise sur le gâteau, si un joueur l'essaie et décide ensuite d'acheter la version complète, il pourra transférer sa sauvegarde.

Comme la progression est conservée, la démo de l'exclusivité Nintendo Switch 2 Yoshi and the Mysterious Book propose un aperçu du début du jeu. Elle couvre ainsi l'arrivée du livre de M. E sur l'île des Yoshis et l'incursion de ces derniers dans ses pages pour découvrir quelles créatures s'y cachent, tout en cherchant Bowser Jr. et Kamek. Les joueurs peuvent parcourir l'intégralité du premier chapitre, « La forêt sauvage », qui invite à enquêter sur cinq créatures au fil de leurs niveaux respectifs.

Pour rappel, l'exclusivité Nintendo Switch 2 Yoshi and the Mysterious Book ne fonctionne pas comme un jeu de plateforme traditionnel, voire même comme de précédents jeux mettant Yoshi dans le rôle principal. Au lieu de simplement chercher à traverser les niveaux, vous explorez des zones plus libres pour compléter des fiches consacrées aux créatures qui les peuplent. Une fois la session terminée, vous pouvez leur donner un nom ou opter pour la suggestion de M. E. Vous pouvez quoi qu'il en soit vous en rendre compte par vous-mêmes sans bourse délier sur Nintendo Switch 2 en passant par le Nintendo eShop.

Source : Nintendo eShop