Le catalogue de la Nintendo Switch 2 commence doucement à prendre forme. Longtemps pointée du doigt pour l'absence d'un véritable « system-seller », malgré l'accueil dithyrambique réservé à Donkey Kong Bananza, la machine pourrait bien inverser la tendance en 2026. Pokemon Pokopia, phénomène capable d'aspirer des millions de joueurs comme aux grandes heures d'Animal Crossing New Horizons lors de la pandémie, a convaincu de nombreux fans à franchir le pas et à acheter la console. Le succès est tel que le jeu se retrouve actuellement en rupture de stock dans plusieurs territoires majeurs, notamment en France, au Japon et aux États-Unis. Bien décidé à entretenir cette dynamique, Big N a choisi d'enchaîner sans tambour ni trompette en dévoilant la date de sortie de sa prochaine exclusivité majeure de la Nintendo Switch 2.

Pendant que certains joueurs espèrent la tenue prochaine d'un véritable Nintendo Direct, Big N prend à contre-pied leurs attentes en dévoilant sans tambour ni trompette la date de sortie de sa prochaine exclusivité phare de la Nintendo Switch 2 : Yoshi and the Mysterious Book. D'abord sur son application Nintendo Today, puis sur les canaux de communication habituels, la firme de Kyoto a ainsi confirmé que le jeu tout mignon arriverait le 21 mai 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, donc. Annoncé en septembre dernier, ce neuvième jeu de la licence a tout de suite charmé la communauté grâce à sa direction artistique des plus charmantes, ses éléments de gameplay dévoilés.

Bande-annonce Nintendo Switch 2 en anglais

Dans Yoshi and the Mysterious Book, le célèbre dinosaure s'aventure au fil des pages d'un livre vivant baptisé Mr. E. Cette fois, la nouvelle bande-annonce met l'accent sur le système de créatures et sur la manière dont leurs particularités peuvent influencer l'exploration. Au cours de son périple sur Nintendo Switch 2, Yoshi croisera en effet toute une galerie d'animaux aux capacités singulières et il pourra débloquer de nouvelles façons de progresser en interagissant avec eux.

Par exemple, une grenouille en forme d'anneau se met à produire des bulles lui servant de plateformes pour traverser l'environnement une fois accrochée à Yoshi. En la nourrissant avec certains aliments, notamment des fruits, les bulles changent de taille et de couleur, ouvrant la porte à de nouvelles possibilités de progression. Chaque créature découverte est ensuite consignée dans le livre par Mr. E, qui enregistre leurs caractéristiques et leurs capacités. Les joueurs auront même la possibilité de leur attribuer un nom personnalisé.