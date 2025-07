Deux ans après sa sortie, Wild Heart, le Monster Hunter d’Electronic Arts, s’apprête à revenir sur Nintendo Switch 2 et s’offre une démo gratuite pour l’occasion.

Ce n’est désormais plus un secret : avec la Nintendo Switch 2, Nintendo désire plus que jamais attirer le maximum d’éditeurs tiers dans ses filets. Pour preuve, outre Mario Kart World, qui faisait naturellement office de jeu de lancement phare pour la machine, le constructeur japonais a pu compter sur le soutien de nombreux studios majeurs, à l’instar par exemple de CD Projekt RED avec Cyberpunk 2077 ou encore d’Avalanche Software avec Hogwarts Legacy. Et ce n’était que le début, car d’autres jeux sont désormais en approche.

Wild Heart revient sur Nintendo Switch 2

L’un d’eux n’est alors autre que Wild Heart, que l’on pourrait résumer comme étant le Monster Hunter d’Electronic Arts. Développé par Omega Force en 2023, le titre place en effet le joueur dans la peau d’un chasseur sans nom, dont l’objectif est de traquer d’immenses monstres dans le monde d’Azuma, un lieu fantastique inspiré du Japon féodal. Et bien qu’il soit passé quelque peu inaperçu au moment de sa sortie, cela ne l’a pas empêché d’obtenir des retours plutôt favorables dans l’ensemble.

C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que le jeu s’apprête désormais à revenir sur Nintendo Switch 2, dans une nouvelle version baptisée Wild Heart S. Prévue pour le 25 juillet prochain, celle-ci, qui est d’ores et déjà disponible à la précommande au tarif de 49.99€ sur le Nintendo eShop, comprendra alors tous les contenus sortis à ce jour pour le jeu. En revanche, Koei Tecmo, qui sera l’éditeur de cette version, ne semble pas avoir prévu de quelconque contenus inédits pour l’occasion.

Une démo gratuite disponible

La bonne nouvelle, cependant, c’est que les plus curieux peuvent dès maintenant se lancer dans l’aventure par le biais d’une démo gratuite. Mais cela suffira-t-il à pousser les joueurs à s’y intéresser davantage que lors de sa sortie originale en 2023 ? Pas sûr. Car si l’on en croit les premiers retours, ce portage Nintendo Switch 2 de Wild Heart serait loin d’être à la hauteur. « Le portage est une cata » affirme par exemple un internaute sur X, tandis que le compte NintendHOME s’étonne du fait qu’« on dirait un portage Switch 1 ».

« La démo de Wild Heart S sur Nintendo Switch 2 est vraiment moche par endroits » assure un autre internaute de son côté. « Le jeu n’a jamais été très beau, mais comparé à la Xbox Series S, certaines textures ont été désactivées, beaucoup d’herbe a disparu et l’eau ressemble à une bâche bleue sans reflets. C’est à vomir ». Certains, toutefois, semblent ne pas forcément partager cet avis. Et c’est là tout l’avantage de cette démo, qui permet alors à tout un chacun de se faire sa propre opinion. Rendez-vous dès maintenant sur le Nintendo eShop pour en profiter.

Source : X