La Nintendo Switch 2 n'a pas fini de voir son catalogue grossir. Deux nouveaux jeux viennent de s'annoncer sur la console, ça va plaire à de nombreux joueurs.

Deux à la suite. Entre les conférences de rentrée et maintenant la fin d'année qui approche, les éditeurs cumulent les annonces. Soucieux en outre d'étendre leur base de joueuses et de joueurs, ils profitent des nouvelles plateformes pour préparer des portages de jeux déjà sortis. Ainsi, la Nintendo Switch 2 accueillera prochainement deux nouveaux titres qui seront certainement du meilleur effet sur la console hybride de Big N.

Un jeu d'une énorme licence confirmé sur Nintendo Switch 2

La nouvelle est tombée cette semaine : Warhammer 40,000 enverra bientôt certaines de ses escouades sur Nintendo Switch 2. De fait, Owlcat Games est en train de peaufiner un portage de Rogue Trader, le RPG en vue isométrique se déroulant dans le fameux univers créé par Games Workshop. Initialement sorti en décembre 2023, c'est une nouvelle étape qu'il s'apprête ainsi à passer.

Dans Warhammer Rogue Trader, vous contrôler un groupe de 6 personnages à travers l'étendue de Koronus. Des combats terrestres et de vaisseaux vous attendent dans cette aventure à vivre en solo ou en multijoueur coopératif. C'est une expérience dense qui vous attendra sur Nintendo Switch 2 avec le premier opus de la franchise à débarquer sur la console. Owlcat n'a pas encore indiqué la date de sortie, mais le jeu est attendu pour « bientôt ».

Un écureuil bien armé s'annonce également chez Nintendo

Le second jeu annoncé sur Nintendo Switch 2 est encore plus récent puisqu'il a tout juste fêté son premier anniversaire. Pas de grosse licence en vue cette fois, mais un jeu phénomène qui s'est fait remarquer par son concept entièrement condensé dans son titre : Squirrel With a Gun (« Écureuil avec pistolet »).

Véritable bac à sable déjanté, vous allez devoir essayer de vous échapper d'un voisinage à l'aide de votre flingue tout en jouant... un écureuil ! Préparez-vous à résoudre des puzzles et venir à bout d'agents qui veulent votre peau dans ce jeu de 2024 qui sortira pas plus tard que le 18 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.