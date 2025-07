La patience sera une véritable vertu à adopter pour les utilisatrices et utilisateurs de la Nintendo Switch 2. Malgré l'arrivée de bons, voire de très bons jeux sur la nouvelle console hybride, certains se font attendre. Nous avons notamment en tête un jeu gratuit très apprécié qui, même s'il confirme qu'il fera bien son entrée dans la ludothèque de Big N, se voit mettre des bâtons dans les roues.

Un petit contretemps pour ce jeu gratuit de la Nintendo Switch 2

Les joueuses et joueurs qui possèdent un Nintendo Switch 2 ont bien dû se faire une raison : la ludothèque ne va pas jouer les Gargantua. Dès lors, chaque nouvelle sortie viendra à point à qui sait attendre. La sortie en juin aura été accompagnée de Mario Kart World, tandis que le mois de juillet est marqué par le lancement de Donkey Kong Bananza, qui sera suivi par Drag x Drive en août.

Mais en plus des jeux first-party, une partie du public est curieuse de voir ce que les éditeurs-tiers peuvent proposer sur la Nintendo Switch 2. Nous en avons déjà eu un avant-goût avec Cyberpunk 2077, par exemple. Il y a tant encore à découvrir et les équipes de développement elles-mêmes se montrent enthousiastes à l'idée de porter leurs productions sur la machine hybride, à l'instar de Digital Extremes, à qui on doit Warframe :

Notre équipe technique est très enthousiaste à l'idée de tirer parti des cœurs à haute vitesse et de ses autres fonctions très intéressantes. Steve Sinclair, durant la Tennocon 2025.

Digital Extremes semble bien décidé à porter son célèbre jeu gratuit, Warframe, sur la Nintendo Switch 2. Toutefois, il y a un hic. Steve Sinclair, le PDG du studio, a récemment pris la parole pour évoquer un point fâcheux dans le processus. Malheureusement, les équipes doivent faire face à un gros retard dans l'envoi des kits de développement. Cela veut dire que les équipes ne peuvent pas encore travailler concrètement à l'optimisation du free-to-play pour la machine. L'homme essaie d'ailleurs de s'en amuser, demandant un petit coup de pouce, « si vous connaissez quelqu'un »... Patience est donc de rigueur !

Warframe. © Digital Extremes.