La Nintendo Switch 2 aura bientôt le droit à un nouveau jeu gratuit déjà ultra populaire auprès des joueurs. Après des mois d'attente, un peu de teasing et beaucoup de flou... l'annonce est enfin officielle !

La Nintendo Switch 2 aura eu bien du mal à ouvrir ses portes aux développeurs tiers. Plusieurs retours affirment depuis des mois que les studios ont bien du mal à mettre la main sur un kit de développement pour porter leurs jeux sur la machine. L’un des plus gros jeux gratuits de ces dernières années attendait patiemment son tour, mais comme l’exprime avec joie l’un des principaux développeurs du studio « on y est enfin ! ».

Un excellent jeu gratuit arrive bientôt sur Nintendo Switch 2, c'est confirmé

Au royaume des free to play, il y a de vrais dinosaures en place depuis des années. Warframe est l’un d’eux, un jeu service totalement gratuit dans lequel on contrôle des entités guerrières surpuissantes pour effectuer des missions en tout genre à travers la galaxie. Outre son aspect collection de personnages, Warframe est aussi apprécié pour son gameplay nerveux, son contenu gargantuesque et le suivi impeccable de son studio. Déjà disponible depuis un moment sur tous les supports, le jeu annonce enfin son arrivée sur Nintendo Switch 2. Teasé lors de la dernière TennoCon 2025, un évènement spécial autour du jeu et de son univers, la version Switch 2 est bien une réalité et la bonne nouvelle nous vient directement de Steve Sinclair, directeur du studio.

Dans la dernière vidéo Devshorts 71, Sinclair a affirmé qu’ils étaient au travail sur une version Nintendo Switch 2. « Grâce à nos amis de Nintendo, on y est, il se passe plein de choses incroyables [...] C’est un équipement très impressionnant ! Nos responsables techniques y travaillent et ils sont très enthousiastes » explique-t-il dans la vidéo. Warframe sera bientôt une réalité sur Nintendo Switch 2. Le portage est en cours, mais nous n’avons pour le moment aucune date de sortie précise à se mettre sous la dent. Les développeurs ont affirmé qu’ils présenteront cette version lors d’un prochain rendez-vous Devshorts, sans préciser quand encore une fois. Il va donc falloir s’armer de patience Tenno, mais c’est en chemin.

Pour rappel, Warframe est disponible gratuitement sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.

Source : Steve Sinclair via le rendez-vous Devshorts 71 de Warframe