La Nintendo Switch 2 fait encore parler d’elle. En début de semaine, plusieurs journalistes affirmaient que la prochaine console de Big N allait signer la fin des gros jeux sur la machine actuelle. En d’autres termes, après The Legend of Zelda Tears of The Kingdom, il ne faudrait plus s’attendre à voir arriver de grosses surprises. L’éditeur japonais garderait en effet ses grosses cartouches pour son prochain hardware, mais est-ce qu’il arrivera rapidement ? Un expert s’est penché sur la question.

La Nintendo Switch 2 disponible en 2024 ?

A peine l’année commencée qu’on a déjà le droit à notre lot de rumeurs autour de la Nintendo Switch 2. Le mastodonte de l’industrie garderait au chaud ses prochaines grosses exclusivités pour sa future console. Autrement dit, les nouveaux Mario, Pokemon et autres licences fortes de la firme japonaise arriveront donc plus ou moins en même temps que la machine next-gen. Interrogé par GamesIndustry.biz sur la question, l’analyste Piers Harding-Rolls d’Ampere Analysis, estime que la Switch 2 n’arrivera pas cette année. Ni d’autre modèle d’ailleurs, la Switch Pro étant visiblement enterrée.

D’après leurs estimations, la nouvelle console arriverait plutôt en 2024. Il explique par ailleurs que Nintendo devrait néanmoins vendre beaucoup de Switch cette année encore grâce à la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Big N prévoirait en effet une Switch OLED collector aux couleurs du jeu, dont nous avons déjà découvert un aperçu à l’avance. En l’absence de modèle Pro ou d’hardware inédit, il est en effet fort probable que les fans ayant la machine de base souhaitent repasser à la caisse pour y jouer dans de meilleures conditions.

Il ne fait en revanche nul doute que Big N sortira un portage de son jeu phare lors de la sortie de la Nintendo Switch 2. On rappelle néanmoins que si les analystes voient parfois juste, leurs propos sont avant tout de la spéculation s’appuyant sur les données du marché. Il faudra visiblement s’armer encore de patience avant d’avoir des informations officielles.