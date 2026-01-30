La Nintendo Switch 2 va avoir le droit un nouveau jeu et pas des moindres. Il s'agit d'une énorme licence adorée par les fans de baston. Une grande première pour la franchise.

La Nintendo Switch 2 continue de recevoir de nouveaux jeux et de grosses licences en parallèle de ses propres exclusivités. Un très gros jeu apprécié des amateurs de baston vient d'être officiellement annoncé et les fans sont vraiment ravis de la nouvelle.

La Nintendo Switch 2 accueille une énorme licence

Les jeux de combat ne sont pas légion et Street Fighter 6 tire toute la couverture sur Nintendo Switch 2. Le portage de Capcom est excellent et a rapidement su trouver son public. Mais le célèbre jeu de baston va devoir faire un peu de place puisqu'un autre très gros jeu de baston va bientôt arriver, et c'est du sérieux.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage vient d'être annoncé sur la petite Nintendo Switch 2 et sortira dès le mois de mars 2026. Pas de date précise pour le moment, mais les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.

Ce portage comportera toutes les mises à jour sorties à ce jour sur la version définitive. Il y aura donc des optimisations, de l'équilibrage et une revisite du mode entraînement, qui sera désormais plus complet que jamais. Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage sur Nintendo Switch 2 sera également cross-play avec les versions PS5, Xbox Series et PC. Il sera par ailleurs possible d'utiliser les technologies déjà en place, notamment ses services en ligne et un netcode aux petits oignons. Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage sera proposé en deux versions.

Une édition standard à 19,99 € comprenant le jeu de base et quelques bonus cosmétiques, ainsi qu'une édition numérique Deluxe spéciale anniversaire à 49,99 €. Ici, en plus du jeu de base, vous pourrez mettre la main sur une tonne de bonus : un DLC Legendary Pack, un DLC Yakuza Series Collaboration Pack, un Virtua Fighter 30th Anniversary Swimsuit Costume Set, la Soundtrack Collection, les Ranking Titles et des artworks de préproduction de Virtua Fighter. Si vous hésitez encore, sachez que le jeu aura le droit à une phase de bêta ouverte sur Nintendo Switch 2 dès le 18 février prochain.

