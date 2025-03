Hier se tenait le dernier Nintendo Direct de la Switch première du nom, après un très long règne sur le marché de niche des consoles hybrides. Nous avons eu droit à quelques intéressantes présentations, comme du gameplay pour Metroid Prime 4, ou encore une fonctionnalité de cartes de jeu virtuelles, pour faciliter le partage des jeux achetés au format numérique. À la suite de cette annonce, le géant japonais a ouvert une page sur son site officiel pour expliquer ce qui se cache derrière cette nouveauté. Et cela semble indirectement confirmé ce qu'on pouvait attendre s'agissant de la Nintendo Switch 2.

Un changement de génération sans transition vers la Nintendo Switch 2

En attendant une révélation en bonne et due forme de la Nintendo Switch 2 à venir le 2 avril, avec notamment sa fiche technique, sa date de sortie, son prix et les jeux disponibles à son lancement, Big N semble avoir par mégarde vendu la mèche s'agissant du passage de flambeau entre la Switch première du nom et sa petite sœur. Sur la page dédiée à la fonctionnalité des cartes virtuelles de jeu, on peut en effet lire la mention « Édition Nintendo Switch 2 des jeux », écrite en tout petit en base de la page, dans les mentions légales.

Voici le texte exact que l'on peut y lire : « Les systèmes compatibles doivent être liés à un compte Nintendo pour utiliser les cartes de jeu virtuelles. Les jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2 et les jeux Édition Switch 2 ne peuvent être chargés que sur un système Switch 2 ». Il semblerait donc que, en plus de la rétrocompatibilité pour de nombreux jeux de la console originale (mais pas tous), la Switch 2 devrait également avoir droit à des formes de portages d'anciens titres, pour mieux exploiter son hardware plus puissant.

Le mystère reste cependant entier quant à ce qui se cache derrière cette mention de jeux « Édition Nintendo Switch 2 ». Aura-t-on droit à des remakes/remasters de jeux sortis sur la Switch première du nom, voire de ses précédentes consoles, de « nouveaux » jeux aux couleurs de la Switch 2, des upgrades gratuits ou à moindre coût pour les possesseurs des jeux originaux, comme l'a fait PlayStation avec les remakes/remasters de ses exclusivités anciennes générations portées sur PS5 ? Nous devrions avoir de plus amples détails officiels incessamment sous peu, avec la présentation de la très attendue Nintendo Switch prévue le 2 avril.

© Nintendo

Source : Site officiel de Nintendo