Il y a maintenant trois semaines, la Nintendo Switch 2 recevait une énorme mise à jour ajoutant un certain nombre de nouveautés pour les joueurs. De l’introduction du mode « Handheld Mode Boost » aux améliorations apportées à la fonction GameChat, en passant par de nouveaux paramètres de langage et d’accessibilité, la machine de Nintendo continue de peaufiner son expérience utilisateur à mesure que le temps passe. Et c’est évidemment loin d’être terminé, puisqu’une nouvelle mise à jour vient tout juste d’être déployée par le constructeur.

Une nouvelle mise à jour débarque sur Nintendo Switch 2

Au cours de la journée d’hier, Nintendo a en effet lancé la version 22.1.0 du logiciel de la Nintendo Switch 2, qui se veut en revanche cette fois-ci beaucoup plus sommaire que sa prédécesseuse. Ici, pas de nouvelles fonctionnalités ou autres ajouts notables, mais simplement des « améliorations générales de la stabilité du système visant à optimiser l’expérience utilisateur ». Lesquelles exactement ? On l’ignore. Mais celles-ci sont probablement relativement mineures, trop pour être distinctement citées dans le patch notes de Nintendo.

Quoi qu’il en soit, cela reste une très bonne nouvelle pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2, qui vont donc pouvoir continuer à jouir de leur console dans les meilleures conditions possibles. D’autant plus qu’ils ne sont pas les seuls. À l’instar de la dernière mise à jour, les joueurs Nintendo Switch sont eux aussi concernés par cette version 22.1.0 du logiciel système, déployée au même moment sur la machine. Même si, là encore, rien de plus n’a été signalé que les fameuses « améliorations générales de la stabilité du système ».

Comme d’habitude, pour procéder à l’installation de cette mise à jour, rien de plus simple : il vous suffit de lancer votre Nintendo Switch 2 qui, grâce à sa connexion internet, devrait automatiquement procéder au téléchargement. Dans le cas contraire, rendez-vous dans les paramètres de votre console, onglet « Système », puis sélectionnez l’option « Mettre à jour le logiciel système ». Notez que la démarche est identique sur Nintendo Switch. Il ne vous reste ensuite plus qu’à attendre la fin de l’installation pour en profiter tranquillement.

Source : Nintendo