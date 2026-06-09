À défaut d'un Nintendo Direct qui ne devrait pas tarder, la Nintendo Switch 2 a indirectement eu droit à plusieurs annonces intéressantes dans le cadre du Summer Game Fest 2026, mais en coulisses. Capcom a notamment annoncé de manière un peu confidentielle qu'un portage de Monster Hunter Wilds est en développement sur la dernière console de Big N. Cette fois, c'est un peu jeu indépendant de « vampire » qui a rendu populaire un tout nouveau genre qui a également annoncé en filigrane du nouveau pour l'appareil hybride nouvelle génération.

L'héritage « vampirique » va bientôt se perpétuer sur Nintendo Switch 2

Quatre ans après sa sortie, le jeu indépendant phénomène qu'est Vampire Survivors (mais sans vraiment de vampire au début de sa prestigieuse carrière), continue de tracer son chemin et de faire la fierté de poncle avec en l'occurence la double annonce d'un nouveau DLC, mais aussi d'un portage sur Nintendo Switch 2 confirmé comme étant en développement. Le studio de Luca Galante a en effet récemment annoncé l'arrivée cet été de Legacy of the Bloodmoon, une extension « accidentelle » qui va rajouter de nouveaux personnages et pléthore de nouveaux contenus pour encore plus casser ce jeu désormais cultissime.

Au milieu de la présentation des nouveautés de ce DLC, la page Steam dédiée à l'annonce en a aussi profité pour rapporter que « Du bon côté des choses, nous sortirons également une version pour Nintendo Switch 2, avec de meilleures performances et le support de la souris ». Vampire Survivors va donc avoir droit à un portage sur la dernière console de Big N, alors qu'il est déjà compatible avec sa grande sœur.

Mieux encore, cette version Nintendo Switch 2 devrait donc proposer une expérience encore plus fluide et performante, en plus d'utiliser une fonctionnalité par ailleurs extrêmement peu utilisée des Joy-Con nouvelle génération : son mode souris visant à reproduire le fonctionnement du périphérique bien connu sur PC. Il faudra cependant repasser plus tard pour savoir exactement ce que vaudra ce portage à venir sur Nintendo Switch 2, et surtout pour en connaître la date de sortie exacte.

Source : Steam