La Nintendo Switch fêtera ses six ans en mars prochain et les fans ont les yeux rivés sur la suite. Si la console de Nintendo est extrêmement populaire et reste l'une des consoles les plus vendues du marché, le fait est que sur le plan technique, la Switch est très en retard.

Alors cette Nintendo Switch Pro ?

Depuis plusieurs mois, années même, de nombreuses rumeurs parlent d’une Switch Pro plus puissante, d’une console hybride capable d’afficher de la 4K et dotée d’une plus grande mémoire. Des rumeurs qui se sont enflammé lors de la présentation du prochain The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, soupçonné de tourner sur une machine bien plus puissante que la Switch actuelle. Mais qu’en est-il vraiment ? De nouvelles informations viennent de tomber.

Dans son dernier DF Direct sur Youtube, Digital Foundry est revenu sur la prétendue Nintendo Switch Pro et John Linneman a balayé tous les espoirs des fans en répondant à une question posée par l’un des viewers. Il déclare en effet qu’une Switch Pro était bel et bien prévue en milieu de génération, mais qu’en cours de route, les plans ont changé. Désormais, d’après les informations qu’il tiendrait de plusieurs développeurs, Nintendo aurait totalement mis de côté l’idée de sortir une Switch améliorée.

Une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui espéraient encore pouvoir mettre la main sur une console plus performante donc. Mais John Linneman souligne toutefois que Nintendo préfère très certainement se tourner vers la suite, et il n'a pas tort.

Nintendo viserait plutôt une nouvelle génération

Comme dit plus haut, l’année prochaine, la Switch soufflera sa sixième bougie et il y a fort à parier que Nintendo travaille déjà sur sa Switch 2. Pour rappel, la Gamecube, sortie en 2001, a été remplacée par la Wii dès 2006, puis la Wii U est arrivée en 2012. En moyenne, donc, Nintendo change de génération de console tous les 5 à 6 ans. On est en plein dedans.

Cette fameuse Switch Pro tant espérée devrait donc plutôt être une toute nouvelle console, et si nous ne savons rien sur cette nouvelle machine, on sait toutefois que Nintendo s’y penche très sérieusement. Shigeru Miyamoto, directeur de la firme, avait également déclaré vouloir assurer une transition tout en douceur pour ne pas bousculer les actuels possesseurs de l’hybride.

Pour le reste, on ne peut que spéculer sur tout un tas de rumeurs suggérant par exemple que la prochaine console de Nintendo pourrait bien être rétrocompatible ou encore qu’elle pourrait être particulièrement puissante au point de faire du coude-à-coude avec la PS5 et la Xbox Series.

Alors oui, il est certain que la Switch Pro ou Nintendo Switch 2, peu importe son nom, ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez, mais il va falloir attendre que Nintendo se décide à nous en parler ouvertement. En 2023 peut-être ?