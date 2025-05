Ça y est, on peut le dire : nous sommes à moins d'un mois de la sortie de la Nintendo Switch 2. La nouvelle console signée Big N arrivera officiellement sur le marché le 5 juin 2025. Pourtant, le line-up de lancement est encore relativement flou. On sait par exemple que Mario Kart World sera disponible dès la sortie, mais ce ne sera bien sûr pas le seul titre. D'autres jeux ne manqueront évidemment pas d'enrichir le catalogue par la suite. Un éditeur compte d'ailleurs se faire une belle place sur la machine, potentiellement avec de gros jeux.

Les fans d'Ubisoft gâtés sur Nintendo Switch 2 ?

Alors que la première console hybride avait fait la part belle aux jeux first party, la Nintendo Switch 2 va mettre les productions-tiers à l'honneur. Les éditeurs se penchent donc sur les portages de leurs titres déjà réputés afin de s'offrir une vitrine solide chez Nintendo. Parmi eux, nous comptons déjà sur la présence d'Ubisoft au catalogue. Le géant français du jeu vidéo a déjà annoncé que Star Wars Outlaws aurait droit à une version sur la nouvelle machine. Cependant, ce ne sera assurément pas le seul jeu récent à y débarquer.

De fait, la branche brésilienne d'Ubisoft pourrait d'ores et déjà avoir teasé de futurs titres à paraître sur Nintendo Switch 2. Qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Une publication sur les réseaux sociaux du studio en question dans laquelle il demande aux joueuses et joueurs quelles sont les productions de l'éditeur qu'ils aimeraient retrouver sur la future console. Or, l'image utilisée pour cette publication réunit trois jeux récents aux côtés de Star Wars Outlaws : Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Mirage et Assassin’s Creed Shadows. Serait-ce un indice ?

Le fait de voir Star Wars Outlaws sur ce visuel pourrait effectivement laisser entendre que les trois autres titres, dont les deux derniers Assassin's Creed, auraient droit à leur portage sur Nintendo Switch 2. Mais ce ne sont pas les seuls. Le community manager à l'origine de la publication sur X mentionne ouvertement Rayman Legends dans son post. Alors que le personnage mythique d'Ubisoft vient de confirmer un futur retour en 3D, cette arrivée d'un des opus les plus fabuleux en 2D serait une belle manière de préparer le terrain. Alors, plus que jamais, il semblerait que l'éditeur veuille nous mettre l'eau à la bouche.