Si la Nintendo Switch aura principalement été portée par ses excellentes exclusivités pendant de longues années, la Nintendo Switch 2, de son côté, marque un sacré tournant dans l’histoire de la console. Non pas parce qu’elle abandonne les exclusivités, en témoignent la sortie de titres comme Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Kirby Air Raiders ou encore Pokemon Pokopia ; mais parce qu’avec elle, Nintendo renoue plus que jamais avec les éditeurs tiers. Et justement, l’un des meilleurs jeux indépendants de ces dernières années arrive sur Nintendo Switch 2.

Tunic s’exportera prochainement sur Nintendo Switch 2

En effet, à l’occasion du quatrième anniversaire du jeu, les créateurs de l’excellent Tunic ont confirmé que le jeu développé par Isometricorp Games aura bientôt droit à un portage sur la nouvelle machine de Nintendo. Malheureusement, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour l’instant, puisque Finji, l’éditeur, n’a pas daigné fournir plus d’informations à ce sujet. On ignore donc s’il s’agira d’une simple mise à jour technique, le jeu étant disponible depuis septembre 2022 sur Nintendo Switch, ou s’il faut s’attendre à quelques nouveautés pour l’occasion.

De même, il n’a pas encore été précisé si Tunic aura aussi droit à une sortie physique sur Nintendo Switch 2, ou s’il faudra se contenter d’une simple mise à niveau. Dans tous les cas, cela reste néanmoins une excellente nouvelle pour les fans du jeu, ou même pour ceux qui pourraient avoir envie de le découvrir sur la machine de Nintendo. En espérant, bien sûr, qu’Isometricorp Games en profitera pour apporter les correctifs nécessaires sur cette dernière, quelques problèmes de performances étant à souligner sur la première Nintendo Switch.

Pour rappel, Tunic est un jeu d’action-aventure mettant en scène un petit renard dans un monde post-apocalyptique peuplé de monstres. Outre sa charmante direction artistique, le titre a surtout séduit par l’originalité de son gameplay, qui invite les joueurs à reconstituer le codex du jeu en explorant le monde qui l’entoure. Mais ne vous fiez pas aux apparences : Tunic est aussi une expérience exigeante, dont les combats vous donneront parfois bien du fil à retordre. Et c’est disponible depuis 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.

Source : Finji