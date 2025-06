Après un lancement explosif en ce mois de juin, le catalogue de la Nintendo Switch 2 actuellement fort de plus d'une vingtaine de jeux va continuer à s'étoffer en juillet 2025. Outre l'exclusivité Donkey Kong Bananza qui va frapper très fort, un autre jeu très attendu issu d'un éditeur tiers est d'ores et déjà confirmé pour la nouvelle console de Big N, en plus des plateformes usuelles PC, PS5 et Xbox Series, mais aussi le Game Pass.

Un gros jeu third party va poser sa planche sans délai sur la Nintendo Switch 2

En attendant de voir ce que Big N réserve en termes d'exclusivités majeures pour la Nintendo Switch 2, outre Donkey Kong Bananza à venir le 17 juillet, la console va également devoir compter sur les jeux third party pour garnir son catalogue. À ce titre, on apprenait récemment que Borderlands 4 arriverait avec un peu de retard sur cette dernière par rapport à sa sortie fixée le 12 septembre 2025. Ce qui n'est pas le cas d'un autre gros jeu qui arrive très prochainement, puisqu'il commencera à rouler le 11 juillet prochain sur toutes les plateformes.

Le jeu en question est bien sûr Tony Hawk's Pro Skater 3+4, le remaster très attendu des marquants troisième et quatrième opus de la légendaire franchise de skateboard. Son éditeur Activision et son studio Iron Galaxy avaient auparavant confirmé que le titre sortira sur Nintendo Switch 2, sans plus de précision. Nous avons désormais une date plus officielle, qui concordera donc à la sortie mondiale de cette compilation, le 11 juillet 2025. À noter que cela se fera entre autres via le Nintendo eShop, où les précommandes sont désormais ouvertes.

Pour rappel, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 entend non seulement remasteriser les deux opus qu'il cible, mais aussi agrémenter l'expérience avec de nouveaux skaters à incarner, de nouveaux parks à retourner et tricks à rentrer, et bien plus encore. Un retour en très grande forme particulièrement attendu, surtout après le beau succès de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sorti en 2021. Tout un chacun pourra ainsi découvrir tout cela sur sa plateforme de prédilection ce 11 juillet sur PC, PS5, Xbox Series, le Game Pass, et donc la Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo