La Nintendo Switch 2 va officiellement avoir droit à sa version d'un nouveau RPG au tour par tour à surveiller l'année prochaine. Il s'appelle Threads of Time et ce pourrait bien être le successeur spirituel de Chrono Trigger.

Threads of Time a fait une apparition remarquée à la conférence Indie World cette semaine. Le futur RPG au tour par tour de Riyo Games nous a offert un nouveau trailer révélant sa fenêtre de sortie. Mais plus qu'un horizon 2027, il a également confirmé qu'il aurait le droit à une version Nintendo Switch 2. Vous pouvez ajouter le titre à votre liste de jeux à surveiller !

Un nouveau RPG au tour par tour à venir sur Nintendo Switch 2

Un an après sa présentation au Tokyo Game Show, Threads of Time s'est enfin remontré lors de la dernière conférence Indie World. Pour l'occasion, Riyo Games avait préparé un nouveau trailer sur Nintendo Switch 2 avec un aperçu de gameplay plutôt intéressant pour les amateurs de RPG à l'ancienne. Déjà que le concept de voyage dans le temps façon Chrono Trigger nous donnait envie, là on découvre un autre aspect qui montre que le tour par tour n'est définitivement pas mort.

On y découvre en effet les combats de Threads of Time, qui mettront en jeu notre équipe de personnages face à différents types d'ennemis. Quand on voit le succès de FF Resonance, on se dit que ce pourrait être un pari gagnant pour Riyo Games et son éditeur, Balor Games, a fortiori avec une version native Nintendo Switch 2.

Car ce passage au Indie World était également une façon de confirmer que Threads of Time aura droit à une version Nintendo Switch 2, en plus de celle déjà annoncée sur la première Switch. Le RPG sera également disponible sur PC et XBOX Series X|S. Pas de sortie sur PS5 en revanche. Mais on sait maintenant à peu près quand on pourra y jouer.

Quand sortira Threads of Time ?

L'attente ne sera plus si longue. Riyo et Balor ont enfin pu se pencher sur le calendrier de sortie de Threads of Time. Ce nouveau trailer nous fait comprendre qu'on aura un peu moins d'un an à attendre pour y jouer sur Nintendo Switch 2 et les autres plateformes. Rendez-vous en 2027 et, plus précisément, l'été prochain :

Troisième trimestre 2027

Soit été 2027 (entre juin et septembre)