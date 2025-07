Sortie depuis un peu plus d'un mois, la Nintendo Switch 2 poursuit son implantation sur le marché grâce à un lancement solide. Saluée pour ses performances plus poussées que sa grande sœur et sa flexibilité, elle a su convaincre une bonne part du public malgré un catalogue de jeux encore restreints. Cependant, un autre détail tend à frustrer certains, au niveau de son interface système par exemple. Cela dit, cela pourrait évoluer prochainement, si on en croit une récente fuite évoquant l'arrivée d'une fonctionnalité qui était désirée avant même que la nouvelle console hybride ne soit conçue.

Un relooking très attendu pour la Nintendo Switch 2

Une fois de plus, les leaks ont frappé. L'internaute Nash Weedle, insider espagnol réputé, a ravivé un désir brûlant des joueuses et joueurs. Dans un post sur le réseau social X, il affirme que « la Nintendo Switch 2 aura de nouveaux thèmes pour le menu ». Il précise bien que ce n'était au départ qu'une rumeur. Il a alors attendu de pouvoir en avoir le cœur net avant d'avancer quoi que ce soit à ce propos. L'insider se montre donc bien sûr de lui.

Cette annonce officieuse a immédiatement suscité l'intérêt du plus. Il faut dire que la demande pour des options de personnalisation est relativement forte. De nombreux fans regrettent encore aujourd'hui la richesse de l'interface de la Nintendo 3DS, par exemple. Celle-ci offrait la possibilité de modifier non seulement l'arrière-plan du menu, mais aussi l amusique et les effets sonores du système. À l'inverse, la première Switch, puis la Nintendo Switch 2 a son tour, se contentent d'un thème clair ou sombre, sans aucune fantaisie esthétique.

Ça peut paraître un détail, mais la personnalisation de son interface est aussi une manière de faire soi sa machine. De plus, on ne peut nier la demande quant à ce genre d'options. Du côté de Sony, le public réclame sur PS5 de retrouver ce qu'il a connu sur PS4. Il a fallu du temps, mais le constructeur a récemment commencé à réintroduire les thèmes dans son système. La firme de Kyoto pourrait donc suivre la tendance en comblant cette lacune de longue date en ajoutant une touche plus personnelle à la Nintendo Switch 2.

Pour l'heure, les éléments qui ont fuité restent cependant très succints. Nous ignorons notamment si ces thèmes seraient gratuits ou accessibles grâce à l'abonnement au Online, par exemple. De plus, l'insider ne précise pas s'ils se contenteront du visuel de l'interface de la Nintendo Switch 2.

Aussi, pas d'horizon précis pour cette nouveauté dans l'immédiat. Il est seulement indiqué que les thèmes, s'ils arrivent bien sur Nintendo Switch 2, ne seront pas déployés en 2025. Mais, il n'est pas exclu que cela se fasse en 2026. Peut-être en aurons-nous la confirmation à l'occasion d'une prochaine conférence ?