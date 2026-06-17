Comme convenu, le Nintendo Direct de juin 2026 a permis de faire la lumière sur le reste du catalogue de la Nintendo Switch 2 pour les mois à venir. De Fire Emblem à Onimusha: Way of the Sword, en passant par l’intégrale de Kingdom Hearts, Nintendo Switch Sports Resort et, surtout, le remake de Zelda Ocarina of Time, l'éditeur japonais a sorti le grand jeu. Mais certaines annonces se font en dehors des présentations de Nintendo, et l’un des prochains grands RPG à arriver sur la Nintendo Switch 2 devrait prochainement nous livrer l’information que beaucoup guettaient encore : sa date de sortie.

Un monument du RPG occidental arrive sur Nintendo Switch 2

Parmi les jeux annoncés pour accompagner cette seconde année de la console hybride, peu peuvent se targuer d’avoir une réputation aussi solide que The Elder Scrolls 4 Oblivion. Véritable monument du RPG occidental, le classique de Bethesda avait annoncé son retour sur la Nintendo Switch 2 dans sa version remasterisée, déjà disponible sur les autres plateformes. Si Bethesda tarde à en dévoiler la date de sortie, l’éditeur américain pourrait bientôt mettre fin à l’attente des joueuses et des joueurs qui souhaitaient découvrir les aventures iconiques d’Oblivion sur Nintendo Switch 2. Comme l’ont repéré plusieurs internautes, The Elder Scrolls 4 Remastered a tout fraîchement obtenu une classification auprès de l’ESRB, l’équivalent américain du PEGI.

Sans surprise, le RPG héritera de la même classification que sur les autres supports. Cette formalité administrative ne révèle aucune information croustillante en elle-même, mais elle suggère surtout que Bethesda approche de la phase finale du développement de la version Nintendo Switch 2 de The Elder Scrolls Oblivion Remastered. Ce type de démarche intervient généralement en amont de la sortie, ou lorsqu’une annonce est imminente. Deux cas de figure se dessinent : Bethesda pourrait annoncer la date de sortie du portage sans fanfare sur ses canaux de communication habituels, ou profiter d’un événement prochain pour offrir davantage de visibilité à son portage.

La Gamescom 2026 ou un Nintendo Direct centré sur les partenaires semblent tout indiqués. Rappelons enfin que Bethesda a déjà confirmé la commercialisation d’une édition physique de The Elder Scrolls Oblivion Remastered sur Nintendo Switch 2. Comme cela avait été le cas pour Fallout 4, la boîte ne contiendrait en revanche qu’un code de téléchargement.

Source : ESRB