La Nintendo Switch 2 continue sa session de rattrapage en accueillant des jeux à succès plus ou moins récents que sa grande sœur ne pouvait visiblement pas supporter. La dernière console de Nintendo ajoute désormais les deux très bons jeux en monde ouvert de La Terre du Milieu : l'Ombre du Mordor et l'Ombre de la Guerre. Des jeux iconiques, surtout connus pour leur système Nemesis révolutionnaire pour l'époque.

Les deux jeux Terre du Milieu arrivent sur Nintendo Switch 2

Initialement sortis en 2014 et 2017, les deux jeux Terre du Milieu l'Ombre du Mordor et l'Ombre de la Guerre, débarquent en même temps sur Nintendo Switch 2 le 30 septembre 2026. Les jeux resteront sensiblement identiques et proposeront toujours de vastes aventures en monde ouvert dans une Terre du Milieu dévastée par la guerre et les légions Orcs. On y incarne Talion, un combattant bien décidé à contrecarrer les plans de ses ennemis en les décimant. La particularité de ces jeux qui débarquent sur Nintendo Switch 2, repose presque essentiellement sur le système Nemesis qui construit une hiérarchie dans les rangs ennemis avec des chefs, des lieutenants et d'autres adversaires reconnaissables. Cette hiérarchie évolue de manière procédurale et dynamique en fonction de vos actions.

Dans L'Ombre du Modor et l'Ombre de la Guerre, combattre un orc sans le tuer peut le pousser à se renforcer tandis que mourir des mains d'un ennemi pourra lui permettre de prendre du galon et de monter les échelons. Alors qu'affaiblir un lieutenant peut lui faire perdre sa place et éliminer un grand chef sème la panique dans les rangs ennemis jusqu'à ce qu'un autre prenne sa place. Et ainsi de suite. Un système révolutionnaire que vous pourrez prochainement découvrir vous aussi sur Nintendo Switch 2 prochainement. D'ailleurs depuis la sortie de ces jeux, quelques autres titres ont tenté des approches similaires ou inspirées, comme Metal Gear Solid Phantom Pain dont les ennemis pouvaient se renforcer et communiquer entre eux de base en base en fonction de vos actions, ou encore les récents Assassin's Creed avec ces cibles prioritaires et secondaires qui forment des hiérarchies.

L'Ombre du Mordor et l'Ombre de la Guerre seront proposés en édition définitive sur Nintendo Switch 2 comprenant tous les DLC sortis à ce jour pour chacun d'eux. Les jeux seront vendus seuls ou en pack et sortiront en même temps le 30 septembre 2026.