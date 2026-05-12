L’heure sera bientôt au premier bilan pour la Nintendo Switch 2. Le mois prochain, la console soufflera sa première bougie. Et alors qu’une partie du public attend LE jeu qui les fera craquer, le président de Nintendo promet déjà quelques surprises imminentes.

Presque un an après la sortie de la Nintendo Switch 2, un petit refrain commence à revenir avec insistance chez une partie des joueurs, notamment ceux qui n’ont pas encore craqué pour la machine : où sont les gros jeux ? La nouvelle machine fera bien revenir quelques licences maison, comme Yoshi, Splatoon, Star Fox, ou encore Fire Emblem, mais l’absence d’un nouveau Mario 3D et de projets plus spectaculaires commence à faire lever quelques sourcils chez les plus impatients. Une inquiétude suffisamment présente pour que la question s’invite jusque dans la dernière conférence entre Nintendo et ses investisseurs.

Des surprises arrivent pour la Nintendo Switch 2

Visiblement, le constructeur japonais est parfaitement conscient du problème. Dans la retranscription publiée récemment, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa reconnaît une réalité désormais commune à toute l’industrie : les jeux prennent beaucoup plus de temps à développer qu'auparavant. Une évidence qui complique forcément tout calendrier de sorties régulier, surtout pour un constructeur dont la grande force a longtemps été sa cadence presque métronomique. La PS5 souffre du même problème, pendant que Xbox s’en sort un peu mieux grâce à sa frénésie d’acquisitions de ces dernières années. Mais Big N assure que la Nintendo Switch 2 n’a pas encore dévoilé tout son jeu. « Même dans ces circonstances, nous continuerons à mettre en œuvre diverses initiatives, telles que l'amélioration de nos systèmes et processus de développement, afin que de nombreux titres puissent être appréciés sur la Nintendo Switch 2 », explique le président de Nintendo.

L'éditeur affirme également avoir plusieurs cartouches encore non annoncées pour la seconde moitié de son année fiscale, en plus de Fire Emblem Fortune Weaver ou de The Duskbloods. « Qu’ils soient considérés comme majeurs ou non, nous préparons toute une série de nouveaux jeux pour la Nintendo Switch 2. Pour la seconde moitié de l’année fiscale, nous préparons de nouveaux titres en plus de ceux déjà annoncés. Nous communiquerons plus de détails en temps voulu », a-t-il poursuivi.

Shuntaro Furukawa

Un remake de Zelda Ocarina of Time bientôt annoncé ?

Une déclaration qui confirme surtout l’évolution progressive de la stratégie de Nintendo ces derniers temps. La firme de Kyoto semble vouloir alterner plus régulièrement entre productions majeures, et titres plus modestes. Ce afin de combler les trous du calendrier de la Nintendo Switch 2 et maintenir un flux de sorties constant. Un entre-deux qui lui évite probablement les longues périodes de disette que connaît actuellement la PS5.

Reste maintenant à voir ce que le constructeur japonais garde réellement sous le coude. Il se murmure que la Nintendo Switch 2 accueillerait prochainement un remake de Zelda Ocarina of Time, l’un des monuments absolus de l’éditeur. Et si ça ce n’est pas considéré comme une annonce majeure, alors que demande le peuple ? On devrait être fixé sous peu, probablement lors du traditionnel Nintendo Direct de juin.

Source : Nintendo