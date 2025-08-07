Ne prenez surtout pas de risque inutile avec votre console Nintendo Switch 2. Le constructeur lui-même vous met en garde, vous devriez écouter ses conseils.

La Nintendo Switch 2 est un carton, c'est confirmé. La nouvelle console hybride se vend en masse depuis son lancement le 5 juin dernier. Elle a même atteint le cap des 6 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. On peut dire que c'est un sacré succès ! Pour autant, le hardware peut présenter quelques limites, au point que le constructeur lui-même vous met en garde.

Prenez soin de votre Nintendo Switch 2

Malgré ses nombreuses qualités vis-à-vis de la précédente machine, la Nintendo Switch 2 n'est pas dépourvue de défauts. Comme nous l'avions révélé dans notre grand test de la console, plusieurs soucis peuvent être relevés. Nous avions évidemment quelques craintes par rapport aux Joy-Con 2. Kes performances pas toujours des plus optimales nous ont aussi questionnés, comme l'a révélé notre test de Cyberpunk 2077.

Cependant, c'est un autre détail de la machine qui a retenu l'attention de nombreux joueurs depuis son lancement. En effet, si vous vous baladez sur les réseaux sociaux, vous remarquerez qu'une bonne part du public regrettait les surchauffes de la Nintendo Switch 2. Nous-mêmes, nous avions relevé ce problème en mode docké.

Dès lors, la firme de Kyoto s'est intéressé au problème et a constaté des limites pour la Nintendo Switch 2 qu'elle partage avec sa grande sœur. En effet, les deux machines hybrides sont très sensibles aux basses et fortes chaleurs même en mode portable, comme bien des appareils électroniques.

En cette période de canicule prolongée, il vous est recommandé de ne pas jouer avec l'une ou l'autre Nintendo Switch à l'extérieur. Le constructeur vous met bien en garde sur son compte X officiel. Il vous encourage à maintenir tant que possible votre console à une température comprise entre 5 et 35°C. Ce faisant, vous devriez éviter les surchauffes inopinées.

L'utilisation de la Nintendo Switch ou de la Nintendo Switch 2 dans des endroits où la température est élevée peut faire chauffer l'appareil. Veuillez utiliser l'appareil dans un endroit où la température est comprise entre 5 et 35°C (41-86°F), car cela peut entraîner des dysfonctionnements. Récemment, la température a dépassé les 35°C. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil à l'extérieur.