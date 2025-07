Nous pouvons maintenant le dire, la Nintendo Switch 2 a dépassé le cap du premier mois sur le marché. Après son lancement record, le public a eu le temps d'en faire. Si certains jeux ont déjà tapé dans l'œil des fans, d'autres aspects de la console font en revanche tiquer de plus en plus de monde. De fait, elle présenterait un problème vraiment handicapant. Les joueuses et joueurs font savoir leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Ça chauffe pour la Nintendo Switch 2

Malgré une sortie sur les chapeaux de roue en termes de vente, la Nintendo Switch 2 est déjà victime de quelques bad buzz. Il y a bien sûr eu tous les débats autour de son prix en amont du lancement, puis les déboires de certains acheteurs ayant eu une mauvaise surprise à la réception de la machine en raison d'une initiative malencontreuse de la part de certains revendeurs. Mais, cette fois, c'est du côté de ses performances qu'un problème fait grincer des dents.

Effectivement, sur les réseaux sociaux, bien des joueuses et des joueurs ont relevé un problème visiblement global. Que ce soit sur X (anciennement Twitter) ou Reddit, le constat est le même : la Nintendo Switch 2 tend à surchauffer en mode docké. Cela entraîne un bruit du ventilateur plus que dérangeant mais est aussi dangereux pour la machine.

Plusieurs jeux entraîneraient ce problème résultant à l'affichage d'un message informant que la Nintendo Switch 2 est en train de surchauffer. Certains parlent par exemple de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ou Pokémon Écarlate et Violet. D'autres évoquent de gros jeux tiers à l'instar de Cyberpunk 2077 ou Yakuza 0. Personne n'est donc en sécurité. Mais il y aurait une solution !

Que recommande Nintendo en cas de surchauffe ?

Visiblement, le constructeur est bien conscient des limites de sa Nintendo Switch 2. C'est pourquoi il donne la marche à suivre si votre console surchauffe. La première chose à faire est de la débrancher, puis de la retirer du dock. Laissez ensuite celui-ci s'aérer pour refroidir dans une zone où il n'est pas en contact avec une quelconque source de chaleur. Une fois revenu à température normal, vous pourrez rejouer.

Enfin, pour prévenir tout risque de surchauffe, Nintendo préconise de vérifier que rien ne vient obstruer les ventilation du dock de la Switch 2. Il est également recommandé de désactiver l'option « Connexion par câble ne mode repos » si vous remarquez une température élevée lorsqu'elle est en veille. En dernier recours, vous pourrez contacter le service client du constructeur pour lancer une procédure de réparation.